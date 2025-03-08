Æü¸þºä46»Í´üÀ¸½Ð±é¤ÎÉñÂæ¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡×¡¡¡ÈÆóÇµÌò¡ÉÀÐÄÍàöµ¨¡¢¶ì¼ê¤Ê¥¢¥É¥ê¥Ö¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤¿¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Æü¸þºä46¤Î»Í´üÀ¸¤¬½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡×¤Î½éÆü²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¸Þ¤Ä»Ò¤ËÊ±Áõ¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼11¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤¤ç¤¦8Æü¤«¤é³«Ëë¤¹¤ëÆ±ÉñÂæ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´°Á´ºÆ¸½!? ¡É¸Þ¤Ä»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ëÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¤¿¤Á
¡¡¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ï¡¢2017Ç¯¡Á2020Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼Ì¡²è¡£À®ÀÓÍ¥½¨¤Ê¤¬¤é¤â²È¤Ë¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿1¿Í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢¿Ê³Ø¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¸Þ¤Ä»Ò¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÉñÂæ¤Ç¤ÏÄ¹½÷¡¦ÃæÌî°ì²Ö¤ò¡¢¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡õÃÝÆâ´õÍèÎ¤¡¢¼¡½÷¡¦ÃæÌîÆóÇµ¤òÀÐÄÍàöµ¨¡õÀ¶¿åÍý±û¡¢»°½÷¡¦ÃæÌî»°¶ê¤òµÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡õÅÏÊÕè½Æà¡¢»Í½÷¡¦ÃæÌî»ÍÍÕ¤òÀµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡õÊ¿ÈøÈÁ²Æ¡õÆ£Öº²ÌÊâ¡£¸Þ½÷¡¦ÃæÌî¸Þ·î¤òÊ¿²¬³¤·î¡õ»³²¼ÍÕÎ±²Ö¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡ÉñÂæºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»Í´üÀ¸¤¿¤Á¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÊ¿²¬¤Ï·Î¸Å¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤òËèÆü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¼¡¤Î·Î¸Å¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¼«Ê¬¤â¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤È½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯´¶¾ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¿Èø¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î±ÇÁü¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ç°ã¤¦¥»¥ê¥ÕÍ·¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¼å¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³§ÍÍ¤Ë¤âÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÉñÂæ¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù
¾å±é»þ´ü¡¦·à¾ì¡§2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¡Á23Æü(Æü)¡¡ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë
¸¶ºî¡§½Õ¾ì¤Í¤®¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óKC¡×¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§»³ºê ÉË
²»³Ú´ÆÆÄ¡§ÆïÀ¥ÂóºÈ
¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡§ÌîÅÄÍµµ®¡ÊÇßËÀ¡Ë
½Ð±é¡§Æü¸þºä46 »Í´üÀ¸
ÃæÌî°ì²Ö¡§¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡¦ÃÝÆâ´õÍèÎ¤ ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌîÆóÇµ¡§ÀÐÄÍàöµ¨¡¦À¶¿åÍý±û ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî»°¶ê¡§µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡¦ÅÏÊÕè½Æà ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî»ÍÍÕ¡§Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¦Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡¦Æ£Öº²ÌÊâ ¢¨¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî¸Þ·î¡§Ê¿²¬³¤·î¡¦»³²¼ÍÕÎ±²Ö ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¤Û¤«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´°Á´ºÆ¸½!? ¡É¸Þ¤Ä»Ò¡É¤ò±é¤¸¤ëÆü¸þºä46»Í´üÀ¸¤¿¤Á
¡¡¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¤Ï¡¢2017Ç¯¡Á2020Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼Ì¡²è¡£À®ÀÓÍ¥½¨¤Ê¤¬¤é¤â²È¤Ë¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤¿1¿Í¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢¿Ê³Ø¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤ë¸Þ¤Ä»Ò¤Î½÷»Ò¹â¹»À¸¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡ÉñÂæºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë»Í´üÀ¸¤¿¤Á¡£ºÇÇ¯Ä¹¤ÎÊ¿²¬¤Ï·Î¸Å¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É½¾ð¤òËèÆü¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¼¡¤Î·Î¸Å¤Ç¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¤È¤¤¤¦ÊÑ²½¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¼«Ê¬¤â¤ª¼Çµï¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡Ø¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ù¤È½é¤á¤Æµ¤¤Å¤¯´¶¾ð¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¿Èø¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¤Î±ÇÁü¤È¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢ÀÐÄÍ¤Ï¡Ö¥¢¥É¥ê¥Ö¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ø±é¤´¤È¤Ç°ã¤¦¥»¥ê¥ÕÍ·¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤´¤¯ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ë¼å¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤Þ¤À»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³§ÍÍ¤Ë¤âÆÏ¤±¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¢£¸ø±é³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§ÉñÂæ¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù
¾å±é»þ´ü¡¦·à¾ì¡§2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)¡Á23Æü(Æü)¡¡ÉÊÀî¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë ¥¹¥Æ¥é¥Ü¡¼¥ë
¸¶ºî¡§½Õ¾ì¤Í¤®¡Ø¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óKC¡×¡Ë
µÓËÜ¡¦±é½Ð¡§»³ºê ÉË
²»³Ú´ÆÆÄ¡§ÆïÀ¥ÂóºÈ
¿¶ÉÕ¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¡§ÌîÅÄÍµµ®¡ÊÇßËÀ¡Ë
½Ð±é¡§Æü¸þºä46 »Í´üÀ¸
ÃæÌî°ì²Ö¡§¾®À¾²ÆºÚ¼Â¡¦ÃÝÆâ´õÍèÎ¤ ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌîÆóÇµ¡§ÀÐÄÍàöµ¨¡¦À¶¿åÍý±û ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî»°¶ê¡§µÜÃÏ¤¹¤ß¤ì¡¦ÅÏÊÕè½Æà ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî»ÍÍÕ¡§Àµ¸»»ÊÍÛ»Ò¡¦Ê¿ÈøÈÁ²Æ¡¦Æ£Öº²ÌÊâ ¢¨¥È¥ê¥×¥ë¥¥ã¥¹¥È
ÃæÌî¸Þ·î¡§Ê¿²¬³¤·î¡¦»³²¼ÍÕÎ±²Ö ¢¨W¥¥ã¥¹¥È
¤Û¤«