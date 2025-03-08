Ê¿ÌîÊâÌ´¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë»É·ã¡×¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¡¡¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¤¬¿·Àß¤·¤¿¥×¥í¥ê¡¼¥°
¡þ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°(ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¢ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£)
¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¡Ö¥¹¥Î¡¼¥ê¡¼¥°¡×¤Ï8Æü¡¢2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÊ¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤é¤¬ÍâÆü¤Î·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÞÎØ3Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È»á¤¬¿·Àß¤·¤¿¥×¥í¥ê¡¼¥°¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Ò¡¼¥È4ÁÈ¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿Í½Áª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ï2ËÜÌÜ¤Ë88.25¤ò½Ð¤·¡¢ÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¡¢15ºÐ74Æü¤Ç¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÇ¯¾¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥á¥À¥ê¥¹¥È¡£2018Ç¯¤ÎÊ¿¾»¸ÞÎØ¤Ç¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Á°²ó¤Î2022Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤Ä¤¤¤ËÄºÅÀ¤ØÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß26ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¡£Í½Áª¤ÎÁÈ¤Ç¤Ï¡¢4¿ÍÁ´°÷¤¬Ç¯²¼¤Ç3¿Í¤Ï10Âå¤È¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤Î»Ò¤¿¤Á¤ÈÆ±¤¸¥Ò¡¼¥È¤Ç¡¢Àª¤¤¤È¤¤¤¦¤«¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ÆÇ®¤¯¤Ê¤ì¤¿¤«¤Ê¡£1°ÌÈ´¤±¤¬°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ÎÂç²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£2ËÜ¤È¤â·è¤á¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Ê¿ÌîÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸ÍÄÍÍ¥ÅÍÁª¼ê¡¢»³ÅÄÎ°À»Áª¼ê¡¢½ÅÌî½¨°ìÏºÁª¼ê¡¢Ê¿ÌîÎ®²ÂÁª¼ê¡¢½÷»Ò¤ÏÉÚÅÄ¤»¤ÊÁª¼ê¤È¾®Ìî¸÷´õÁª¼ê¤È½Ð¾ì¤·¤¿ÆüËÜÀªÁ´°÷¤¬·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ø¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£