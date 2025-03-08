¡Ö¤¢¤é¤ï¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹¥¤¡×Ž¢Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥×¥é¥¶Ž£¤Ë¤®¤ï¤¦ ¡ª¡Ø²°µ×Åç¤Î»³É±¡ÙÆÃÊÌÅ¸¤â¡ª
¡¡Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤ò½¸¤á¤¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥×¥é¥¶¤¬¡¢8Æü¤«¤é¼¯»ùÅç»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢½éÆü¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÇÆø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¼¯»ùÅç¤Ç8Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥×¥é¥¶¤Ë¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤ä¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Ìó300¼ïÎàÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤ÏÍè·î¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥óÀÉ´ã¤Î»ÄÁü¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ñ¥Í¥ë¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÅÐ¾ì¡£Â¿¤¯¤Î¥³¥Ê¥ó¥Õ¥¡¥ó¤¬Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤À¤¤¤¹¤¡£ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¡¢¼¯»ùÅç¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×
¡ÊµÒ¡Ë
¡Ö¤¢¤é¤ï¤»¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¹¥¤¡£8Æü¤ÏÌµÍý¤«¤â¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÍê¤ó¤À¤é°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Ìë¤«¤éËÜÅö¤ÏÊÂ¤Ó¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥×¥é¥¶¤ÎÎÙ¤Ç¤ÏÀè·îÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø²°µ×Åç¤Î»³É±¡Ù¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤âÆ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥³¥Ê¥óÌò¤Î¹â»³ ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢À¼Í¥¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤êÂæËÜ¤òÅ¸¼¨¡£ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶²è¤ä¡¢²°µ×Åç¤Ç¼èºà¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ëÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤âÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥³¥Ê¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Å¸¼¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊµÒ¡Ë
¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÃÎ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤¹¤´¤¯¶½Ì£¿¼¤¤¡£¥³¥Ê¥ó·¯¤¬Íè¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¤â¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡×
Ì¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¥×¥é¥¶¤È¡Ø²°µ×Åç¤Î»³É±¡ÙÆÃÊÌÅ¸¤Ï¡¢º£·î30Æü¤Þ¤Ç¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¼¯»ùÅç¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥³¥Ê¥ó·¯¤È¤Î»£±Æ²ñ¤ä²°µ×Åç¤Î»³É±¤Î¾å±Ç²ñ¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
©ÀÄ»³¹ä¾»¡¿¾®³Ø´Û¡¦ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦TMS 1996