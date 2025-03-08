TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Â¤Á¥½ê¤òË¬¤ì¡¢ÊÝÍ­¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î·úÂ¤¤Î¾õ¶·¤ò»ë»¡¤·¤¿¤È¹ñ±Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£

Ä«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï8Æü¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ­¤¬Â¤Á¥½ê¤Î´ÏÁ¥·úÂ¤»ö¶È¤ò»ë»¡¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤Î·úÂ¤¤â»ë»¡¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶âÁí½ñµ­¤ÏÅìÀ¾¤ò³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿ËÌÄ«Á¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö³¤ÍÎ¼ç¸¢¤Ï¹ñ¸¢¤Î³Ë¿´¡×¤À¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢¡Ö³¤·³ÉðÎÏ¤ÎÀº±Ô²½¤È³ËÉðÁõ²½¡×¤¬¡Ö¹ñËÉÈ¯Å¸ÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤ÊÆâÍÆ¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¤³¤Î¤Û¤«¡¢´ÏÁ¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅ¨ÂÐÀªÎÏ¤Î°­½¬²½¤·¤¿¡ØË¤´Ï³°¸ò¡Ù¤òÀ©°µ¤¹¤ë³Ë¶¯¹ñ¤Î°ÒÎÏ¤¢¤ëÍÞ»ßÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î»ÈÌ¿¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ù¤­¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¶âÁí½ñµ­¤Ï¡ÖÅ¨¤Î³¤¾å¤ä¿åÃæ¤Ç¤Î·³»ö¹ÔÆ°¤òÀäÂÐ¤ËºÂ»ë¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö³¤ÍÎ¼ç¸¢¤ò¼é¤ê¡¢Ä«Á¯È¾Åç¤ÈÃÏ°è¤Î°ÂÁ´¤ÎÊÝ¾Ú¤ò³Î¼Â¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÌÄ«Á¯¤Ï2021Ç¯¤Ë¼¨¤·¤¿¡Ö¹ñËÉ²Ê³ØÈ¯Å¸5¤«Ç¯·×²è¡×¤Ç¸¶»ÒÎÏÀø¿å´Ï¤ÎÊÝÍ­¤òÌÜÉ¸¤Î1¤Ä¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£