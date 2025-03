8日、明治安田J3リーグ第4節の6試合が各地で行われた。福島ユナイテッドFCが4発勝利で今季2勝目。ホームにFC岐阜を迎え、前半で2点を先行されるも、59分〜71分の間に4得点を叩き込み、その後の反攻を1点にとどめて4-3と競り勝った。栃木シティはJリーグで“アウェイ初白星”。1月のトレーニングマッチ(45分×3本)で8-3と撃破したAC長野パルセイロの本拠地に乗り込み、鈴木国友の先制点、土佐陸翼のJリーグ初得点となる追加点で2点を先行。前半のうちに1点を返されるが、そのまま2-1で逃げ切った。

首位のFC大阪は今季ホーム初白星で3連勝。開幕3試合未勝利のガイナーレ鳥取をホーム花園に迎え、70分に佐藤諒のヘディング弾で先制点。このまま最少スコアで勝ち切った。FC大阪は3試合連続で1点差の勝利である。FC琉球は悪夢の逆転負け。奈良クラブとアウェイで対戦したなか、琉球は裏抜けした曽田一騎のループ弾で15分に先制も、迎えた78分、およそ50秒の間に2発を叩き込まれて1-2と逆転負けに。平川忠亮新監督体制で開幕4試合未勝利…現状最下位だ。鹿児島ユナイテッドFCは5発大勝。互いに1年でのJ2復帰を期すザスパ群馬とのホームゲームは13分に先制されるも、アンジェロッティの2発で逆転し、ンドカ・チャールスの追加点も。そこから1点を返されるが、試合終盤に田中稔也と吉尾虹樹のゴールで再び突き放し、最終スコアは5-2となった。◆J3第4節3月8日(土)福島ユナイテッドFC 4-3 FC岐阜AC長野パルセイロ 1-2 栃木シティ奈良クラブ 2-1 FC琉球FC大阪 1-0 ガイナーレ鳥取ギラヴァンツ北九州 2-0 カマタマーレ讃岐鹿児島ユナイテッドFC 5-2 ザスパ群馬3月9日(日)ヴァンラーレ八戸 vs SC相模原ツエーゲン金沢 vs 高知ユナイテッドSCアスルクラロ沼津 vs 栃木SCテゲバジャーロ宮崎 vs 松本山雅FC