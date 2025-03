ふわふわ切り立て生ハムやワインがワンコイン！ 駅前0分のワイン酒場がオープン（東京・代々木八幡）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は代々木八幡駅近くにオープンしたワイン酒場です。ワンコインのワインや創作小皿料理を立ち飲みスタイルで楽しめます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

pupuMARUCO(東京・代々木八幡)

2024年12月19日、代々木八幡駅南口を出てすぐの場所に「pupuMARUCO(ププマルコ)」がオープンしました。ワインやつまみなど多くのメニューがワンコイン、500円でOKとコスパ抜群。安くておいしいと早くも人気店の仲間入りをしています。

店舗外観。南口の階段を下りるとすぐにあります 出典:kdchさん

「pupuMARUCO」を運営するのは、都内で吉祥寺「呑・喰・燃じぃま」、渋谷「酒呑気まるこ」といった人気大衆酒場を展開し、青森から静岡、沖縄、ベトナムまで店舗を展開している株式会社コジマ笑店。和スタイルの居酒屋が多い同社初のワインをメインにした洋スタイルの店です。

1階カウンター席。モダンなインテリアもオシャレ 写真:お店から

1階は立ち飲みで、2階はテーブル席になっており、貸し切りも可能。駅前なので仕事帰りに軽く一杯飲んだり、2階のテーブル席で友人同士、ワイワイゆっくり楽しんだりとさまざまなシーンで活用できそうです。

「生ハム」500円 写真:お店から

名物料理は切りたての超エアリーな生ハム。厳選した生ハムを原木で仕入れ、店内で解体。オーダーを受けてから、イタリアから取り寄せた特製スライサーで極薄にカットします。

切りたての極薄生ハムは、口に入れるとふわっと溶けていくような食感。とろけるようなおいしさに顔がほころびます。もちろん、スパークリングなどのワインとも相性ぴったり。この極上の生ハムが500円のワンコインでいただけるのは驚きです。切りたてのサラミも用意されており、合盛りにすることもできます。

つまみ各種。500円 出典:BROKOOLさん

もう一つのおすすめが、選べる前菜。店内の冷蔵ケースには常に数種類の前菜が用意されており、好きなものを食べられます。悩んでしまったら、盛り合わせを頼むこともできます。いずれもワインが進むものばかりです。

「真っ黒煮込み」500円 写真:お店から

そのほか、牛の胃袋(トリッパ)をトマトベースで煮込んだ「真っ黒煮込み」やトマトソースが絶妙な「牛すじボロネーゼペンネ」などお腹にしっかりたまるメニューもそろっています。

セルフで注ぐワイン・ディスペンサー 出典:kdchさん

ワインは500円で専用コインを買い、セルフでディスペンサーから注ぐスタイル。赤と白、それぞれ3種類そろっており、週ごとに種類が変わります。専用コインは10枚買うと1枚おまけになるそうで、日常使いしたい人にはうれしいサービスです。

ワイン以外にも瓶ビールやハイボール、レモンサワーといった定番ドリンクや、こだわりのクラフトビールやクラフトジンなどもあり、ワインが苦手な人も楽しめます。

「サラダランチ」 写真:お店から

2月からはランチもスタート。ベトナムにも出店している同社ならではの本格的なバインミーや、切り立て生ハムを使ったサラダランチなどもそろい、駅前で手早くランチを済ませたい人に便利です。

また、愛犬家の多い代々木にふさわしく、ペット連れも大歓迎。代々木公園で犬の散歩の途中に立ち寄って、ワインや料理を楽しんでもいいですね。

Pupuとはハワイ語でおつまみを意味するのだそう。アイデアいっぱいの小皿料理とワインを気軽に楽しめる「pupuMARUCO」に出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

「生ハム」500円 出典:kdchさん

『代々木八幡駅0秒の立地、一階は立ち飲みで、2階はテーブル席、今回は立ち飲みで。

生ハムこの値段でこのクオリティーは感動しました!おかわりしました!

グラスワインも自分で選んで注ぐスタイル。

料理も美味しいし、家の近くなら、ふらっと毎日行きたくなる、、、ぜひオススメします!』(kdchさん)

「手羽先岩塩」500円 出典:BROKOOLさん

『小田急線駅のエスカレーター横のビルにある

1階はスタンディング 2階は座れるスタイリッシュなお店です。

いつも夕方お店を通るとお客さんで溢れています。

昨年末にオープンした新店ですが活気があります。



これからの季節、喉の渇きを潤すのに最適なお店です!』(BROKOOLさん)

※価格はすべて税込。

<店舗情報>◆pupuMARUCO住所 : 東京都渋谷区富ヶ谷1-2-15TEL : 03-6451-5550

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

文:小田中雅子

The post ふわふわ切り立て生ハムやワインがワンコイン! 駅前0分のワイン酒場がオープン(東京・代々木八幡) first appeared on 食べログマガジン.