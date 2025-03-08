±ºÏÂvs²¬»³ »î¹çµÏ¿
¡ÚJ1Âè5Àá¡Û(ºë¶Ì)
±ºÏÂ 1-0(Á°È¾0-0)²¬»³
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[±º]¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê(49Ê¬)
<·Ù¹ð>
[±º]¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó(45Ê¬)¡¢¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê(58Ê¬)
´Ñ½°:35,269¿Í
¼ç¿³:¾®²°¹¬±É
¨§±ºÏÂ¤¬³«Ëë5ÀïÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø!! ¥µ¥ó¥¿¥Êº£µ¨3ÅÀÌÜ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾º³ÊÁÈ¡¦²¬»³¤ò·âÇË
¨§¼ç¾¤È¤·¤ÆÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¡Ä±ºÏÂDF´Øº¬µ®Âç¤¬²Ì¤¿¤·¤¿ÀÕÌ³¡Ö¶¦ÄÌÇ§¼±¤òËÍ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¨§Ì¤¾¡Íø4Àï¤â¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à½Ð¾ì¡Ä±ºÏÂMF°Âµï³¤ÅÏ¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×Ê³µ¯¤Î·è¾¡¥¢¥·¥¹¥È
¨§Á°¿ÍÌ¤Æ§200»î¹ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥ÈÃ£À®!! ±ºÏÂGKÀ¾Àî¼þºî¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¨§¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå´üÂÔ¤Î18ºÐMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬²¬»³¥Ç¥Ó¥å¡¼! FCÅìµþ¤«¤é¡ÈJ1Æ±»Î¡É¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¡Öº£¸å¤ÎÆ§¤ßÂæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¬»³¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×
¨§¸ÅÁãºë¥¹¥¿¤Ç¤Î¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê°ìÀï¡×¤ËÄ©¤ó¤À²¬»³¼ç¾MF¹¾ºäÇ¤¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î³«Ëë5Àï¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¨¦¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×±ºÏÂ¥Û¡¼¥à¤Ë¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¹ßÎ×
±ºÏÂ 1-0(Á°È¾0-0)²¬»³
<ÆÀÅÀ¼Ô>
[±º]¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê(49Ê¬)
<·Ù¹ð>
[±º]¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥°¥¹¥¿¥Õ¥½¥ó(45Ê¬)¡¢¥Á¥¢¥´¡¦¥µ¥ó¥¿¥Ê(58Ê¬)
´Ñ½°:35,269¿Í
¼ç¿³:¾®²°¹¬±É
¨§±ºÏÂ¤¬³«Ëë5ÀïÌÜ¤ÇÂÔË¾¤Î½é¾¡Íø!! ¥µ¥ó¥¿¥Êº£µ¨3ÅÀÌÜ¡¢ºÇ¸å¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Æ¨¤²ÀÚ¤ê¾º³ÊÁÈ¡¦²¬»³¤ò·âÇË
¨§¼ç¾¤È¤·¤ÆÂÔË¾¤Î½éÇòÀ±¡Ä±ºÏÂDF´Øº¬µ®Âç¤¬²Ì¤¿¤·¤¿ÀÕÌ³¡Ö¶¦ÄÌÇ§¼±¤òËÍ¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×
¨§Á°¿ÍÌ¤Æ§200»î¹ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥ÈÃ£À®!! ±ºÏÂGKÀ¾Àî¼þºî¡Ö¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×
¨§¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå´üÂÔ¤Î18ºÐMFº´Æ£Î¶Ç·²ð¤¬²¬»³¥Ç¥Ó¥å¡¼! FCÅìµþ¤«¤é¡ÈJ1Æ±»Î¡É¥ì¥ó¥¿¥ë¤â¡Öº£¸å¤ÎÆ§¤ßÂæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¬»³¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¦¡×
¨§¸ÅÁãºë¥¹¥¿¤Ç¤Î¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ê°ìÀï¡×¤ËÄ©¤ó¤À²¬»³¼ç¾MF¹¾ºäÇ¤¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î³«Ëë5Àï¤Ë¼ê±þ¤¨¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤â¤Ç¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¨¦¡Ö¥Ð¥Á¤¯¤½¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡×±ºÏÂ¥Û¡¼¥à¤Ë¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¹ßÎ×