FC東京vs湘南 スタメン発表
[3.8 J1第5節](味スタ)
※16:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 99 白井康介
FW 14 山下敬大
控え
GK 13 波多野豪
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 27 常盤亨太
MF 36 西堂久俊
MF 37 小泉慶
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
DF 33 高橋直也
MF 14 茨田陽生
FW 11 ルキアン
FW 16 根本凌
FW 77 石井久継
監督
山口智
※16:00開始
主審:池内明彦
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 3 森重真人
DF 30 岡哲平
DF 32 土肥幹太
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 18 橋本拳人
MF 33 俵積田晃太
MF 39 仲川輝人
MF 99 白井康介
FW 14 山下敬大
控え
GK 13 波多野豪
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 27 常盤亨太
MF 36 西堂久俊
FW 16 佐藤恵允
FW 28 野澤零温
FW 98 エヴェルトン・ガウディーノ
監督
松橋力蔵
[湘南ベルマーレ]
先発
GK 99 上福元直人
DF 5 鈴木淳之介
DF 37 鈴木雄斗
DF 47 キム・ミンテ
MF 3 畑大雅
MF 7 小野瀬康介
MF 13 平岡大陽
MF 15 奥野耕平
MF 50 藤井智也
FW 10 鈴木章斗
FW 19 福田翔生
控え
GK 31 真田幸太
DF 8 大野和成
DF 22 大岩一貴
DF 32 松村晟怜
DF 33 高橋直也
MF 14 茨田陽生
FW 11 ルキアン
FW 16 根本凌
FW 77 石井久継
監督
山口智