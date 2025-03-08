■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス　　 東証グロース
(6200) インソース　　 東証プライム
(7203) トヨタ　　　　 東証プライム
(8035) 東エレク　　　 東証プライム
(3350) メタプラ　　　 東証スタンダード

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6264) マルマエ　　　 東証プライム
(9647) 協和コンサル　 東証スタンダード
(7115) Ａパーチェス　 東証スタンダード
(8131) ミツウロコＧ　 東証スタンダード
(4369) トリケミカル　 東証プライム


出所：MINKABU PRESS