＜個人投資家の予想＞ 03月08日 16時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(6200) インソース 東証プライム
(7203) トヨタ 東証プライム
(8035) 東エレク 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6264) マルマエ 東証プライム
(9647) 協和コンサル 東証スタンダード
(7115) Ａパーチェス 東証スタンダード
(8131) ミツウロコＧ 東証スタンダード
(4369) トリケミカル 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(4588) オンコリス 東証グロース
(6200) インソース 東証プライム
(7203) トヨタ 東証プライム
(8035) 東エレク 東証プライム
(3350) メタプラ 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(6264) マルマエ 東証プライム
(9647) 協和コンサル 東証スタンダード
(7115) Ａパーチェス 東証スタンダード
(8131) ミツウロコＧ 東証スタンダード
(4369) トリケミカル 東証プライム
出所：MINKABU PRESS