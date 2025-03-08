¿·²£¹Ë¡¦Ë¾ºÎ¶¤¬ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¡¢9Æü½éÆü
¡¡ÂçÁêËÐ½Õ¾ì½ê¤Ï9Æü¤Ë¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ç»Ï¤Þ¤ë¡£2Ï¢ÇÆ¤Ç»Ë¾å10¿ÍÌÜ¤Î¿·²£¹ËÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹Ë¾ºÎ¶¤¬ºÇÂç¤ÎÃíÌÜ¡£Àè¤ò±Û¤µ¤ì¤¿Âç¤ÎÎ¤¡¢¤«¤ÉÈÖ¤Î¶×ºù¤ÎÎ¾Âç´Ø¤Ë¤ÏÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢ÇòÇ®¤Î»òÇÕÁè¤¤¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡25ºÐ¤ÎË¾ºÎ¶¤Ï8Æü¡¢Âçºå»Ô½»µÈ¶è¤ÎÎ©Ï²Éô²°¤ÇÇ»º°¤ÎÄù¤á¹þ¤ß¤òÃå¤±¡¢»Í¸Ô¤Ê¤É¤ÇºÇ½ªÄ´À°¤·¤¿¡£¿·²£¹Ë¾ì½ê¤Î°ì¿Í²£¹Ë¤Ï¶Ì¶Ó¡¢½ì¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¡£¡Ö¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤ÇÉÝ¤µ¤Ï¤¢¤ë¡£¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¡¢½Å°µ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºå¤Ç¤ÏÅÚÉ¶º×¤ê¤¬±Ä¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤ÎÈ¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤ä¿³È½Éô¤Î¿ÆÊý½°¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢15Æü´Ö¤Î°ÂÁ´¤òµ§´ê¤·¤¿¡£