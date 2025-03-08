青森県、岩手県で最大震度2の地震 青森県・八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町
8日午後4時12分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、二戸市、八幡平市、矢巾町、それに軽米町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□青森県
八戸市 三沢市 野辺地町
七戸町 六戸町 東北町
おいらせ町 五戸町 青森南部町
階上町
□岩手県
宮古市 普代村 野田村
盛岡市 二戸市 八幡平市
矢巾町 軽米町
■震度1
□青森県
十和田市 横浜町 六ヶ所村
三戸町 田子町 新郷村
青森市 平内町 外ヶ浜町
むつ市 東通村
□岩手県
久慈市 山田町 岩泉町
田野畑村 岩手洋野町 滝沢市
雫石町 葛巻町 岩手町
紫波町 九戸村 一戸町
大船渡市 釜石市 住田町
大槌町 花巻市 北上市
遠野市 一関市 奥州市
西和賀町 金ケ崎町 平泉町
□北海道
函館市 様似町
□宮城県
気仙沼市 登米市 栗原市
大崎市 宮城美里町 石巻市
□秋田県
北秋田市 大仙市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。