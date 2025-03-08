8日午後4時12分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、二戸市、八幡平市、矢巾町、それに軽米町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□青森県

八戸市 三沢市 野辺地町

七戸町 六戸町 東北町

おいらせ町 五戸町 青森南部町

階上町



□岩手県

宮古市 普代村 野田村

盛岡市 二戸市 八幡平市

矢巾町 軽米町

■震度1

□青森県

十和田市 横浜町 六ヶ所村

三戸町 田子町 新郷村

青森市 平内町 外ヶ浜町

むつ市 東通村



□岩手県

久慈市 山田町 岩泉町

田野畑村 岩手洋野町 滝沢市

雫石町 葛巻町 岩手町

紫波町 九戸村 一戸町

大船渡市 釜石市 住田町

大槌町 花巻市 北上市

遠野市 一関市 奥州市

西和賀町 金ケ崎町 平泉町



□北海道

函館市 様似町



□宮城県

気仙沼市 登米市 栗原市

大崎市 宮城美里町 石巻市



□秋田県

北秋田市 大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。