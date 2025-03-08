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8日午後4時12分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市、三沢市、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、五戸町、青森南部町、それに階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、二戸市、八幡平市、矢巾町、それに軽米町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□青森県
八戸市　三沢市　野辺地町
七戸町　六戸町　東北町
おいらせ町　五戸町　青森南部町
階上町

□岩手県
宮古市　普代村　野田村
盛岡市　二戸市　八幡平市
矢巾町　軽米町

■震度1
□青森県
十和田市　横浜町　六ヶ所村
三戸町　田子町　新郷村
青森市　平内町　外ヶ浜町
むつ市　東通村

□岩手県
久慈市　山田町　岩泉町
田野畑村　岩手洋野町　滝沢市
雫石町　葛巻町　岩手町
紫波町　九戸村　一戸町
大船渡市　釜石市　住田町
大槌町　花巻市　北上市
遠野市　一関市　奥州市
西和賀町　金ケ崎町　平泉町

□北海道
函館市　様似町

□宮城県
気仙沼市　登米市　栗原市
大崎市　宮城美里町　石巻市

□秋田県
北秋田市　大仙市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。