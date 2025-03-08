【フィリーズレビュー】良血ショウナンザナドゥが重賞初制覇

3月8日、阪神競馬場で行われた11R・フィリーズレビュー（G2・3歳オープン・牝・芝1400m）は、池添謙一騎乗の3番人気、ショウナンザナドゥ（牝3・栗東・松下武士）が勝利した。3/4馬身差の2着に14番人気のチェルビアット（牝3・栗東・高野友和）、3着に7番人気のボンヌソワレ（牝3・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは1:20.7（良）。

1番人気で岩田康誠騎乗、ルージュラナキラ（牝3・美浦・加藤征弘）は10着、2番人気でC.ルメール騎乗、インプロペリア（牝3・美浦・森一誠）は12着敗退。

【京都1R】2億円ホース・ショウナンザナドゥが5馬身差完勝

鬱憤を晴らす差し切りV

池添謙一騎乗の3番人気、ショウナンザナドゥが嬉しい重賞初制覇を飾った。道中は外目中団を気持ちよく追走していき、末脚勝負で勝負どころも大外から進出。直線では馬場の三分どころから勢いよく差し脚を伸ばし、近走重賞での善戦続きにピリオド。鬱憤を晴らす鮮やかな差し切りだった。同馬は2022年セレクトセールで1億8500万円をつけた高額馬。

ショウナンザナドゥ 6戦2勝

（牝3・栗東・松下武士）

父：キズナ

母：ミスエーニョ

母父：Pulpit

馬主：国本哲秀

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 ショウナンザナドゥ 池添謙一

2着 チェルビアット 北村友一

3着 ボンヌソワレ 川田将雅

4着 インブロリオ 西村淳也

5着 モズナナスター 松山弘平

6着 ダンツエラン 団野大成

7着 イリフィ 斎藤新

8着 チギリ 吉田豊

9着 ウォーターエアリー 田口貫太

10着 ルージュラナキラ 岩田康誠

11着 リリーフィールド 武豊

12着 インプロペリア C.ルメール

13着 ドゥアムール 松若風馬

14着 スライビングロード 小沢大仁

15着 キャッスルレイク 高杉吏麒

16着 アオイレーギーナ 幸英明

17着 ランフォーヴァウ 鮫島克駿

18着 ホーリーブラッサム 藤懸貴志