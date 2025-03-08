ÂçÃ«´ÆÆÄ¡¢½é¿Ø¤Ë¾¡Íø¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÅìµþÂç²ñ
¡¡¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼ÖÅìÆüËÜ¤¬8Æü¡¢Àîºê»ÔÅù¡¹ÎÏµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÂç²ñ¤Ç°ñ¾ë¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤Ë3¡½1¤Ç¾¡¤Á¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Î·»¡¢Î¶ÂÀ´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£36ºÐ¤Î¿·ÊÆ´ÆÆÄ¤ÏÎäÀÅ¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤ê¡Ö¼çÌò¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÁª¼ê¡£¿·¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢°ì¤Ä¾¡¤Ã¤Æ¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¹µ¤¨¤á¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¾®µ»¤òÂ¿ÍÑ¤»¤ºÀÑ¶ËÅª¤ËÂÇ¤¿¤»¡¢È¬²ó¤Þ¤Ç¤Ë3ÅÀÀè¼è¡£¶å²ó¤Ë1ÅÀ¤òÊÖ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ªÂ³¤¤¤¿¥Ô¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡ÖÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÍÞ¤¨¤Æ¤³¤¤¡×¤È¥Ï¥Ã¥Ñ¤ò¤«¤±¤¿¡£´°Åê¤Ç´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿ÃæÎ¤Í¥²ðÅê¼ê¤Ï¡ÖÁª¼ê»þÂå¤«¤é°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Ãç¡£¡Ê1¾¡¤ò¡Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£