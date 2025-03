モフモフお顔ポーチは、つい触りたくなっちゃう…。第2弾「セサミストリート meets ear」はオスカーもいるよ

ファッション雑貨ブランド「 ear PAPILLONNER(イア パピヨネ) 」から、『SESAME STREET(セサミストリート)』とのコラボレーションアイテムが登場!第2弾コラボとなる今回は、“オスカー”を新たに加えた6種の商品がラインナップ。PAL CLOSETにて予約販売中なので、気になる方はさっそくチェックしてみてくださいね。「セサミストリート meets ear」コラボ第2弾にはオスカーも登場TM and © 2025 Sesame Workshop

1969年に誕生し世界中で愛され続けているアメリカの子供向け教育番組『セサミストリート』は、エルモ、クッキーモンスター、ビッグバード、オスカーといった愛らしいキャラクターが登場します。そんなキャラクターたちと、バッグや小物を販売している「イア パピヨネ」が2回目となるコラボを実現。セサミストリートのファンは即買い必至なアイテムがお目見えしましたよ。クッキーモンスター&オスカーのポーチはモフモフ感がたまらん…「コラボアジャスタートートバッグ」(税込1万3200円)には、ネイビー(クッキーモンスター)/カーキ(オスカー)がそろいます。TM and © 2025 Sesame WorkshopTM and © 2025 Sesame Workshopとにかくバッグについてくるふわふわのキャラクターポーチがキュートすぎるんです。小物などを入れるポーチとしての機能はもちろん、バッグチャームとしても使えますよ。TM and © 2025 Sesame Workshopバッグ本体は、イア パピヨネで人気の“アジャスタートートバッグ”を一回り小さくしたサイズで、コンパクトながらもお財布やペットボトルなどたっぷり入るサイズ感が魅力。TM and © 2025 Sesame Workshop3つの大きめな内ポケット付きで、中身の荷物を仕分けできるのもうれしいですね。開口部にはマグネットボタンがついていて、開閉もスムーズにできそう。バッグ下の方に施された刺しゅうワッペンが、さりげないワンポイントで◎裏地には、キャラクターが総柄であしらわれています。ハンドル、ショルダーベルトの長さはアジャスターで調節できるので、ショルダーバッグやハンドバッグとして活躍しますよ。チャーム感覚で使えるエコバッグは裏地にもキュンTM and © 2025 Sesame WorkshopTM and © 2025 Sesame Workshop「コラボエコバッグ」(税込6380円)は、ブルー(クッキーモンスター)/グリーン(オスカー)の2種。エコバッグはミニポーチ付きのなかに入っています。エコバッグを取り出すときに見える、それぞれのキャラクターがプリントされたポーチ裏地にもキュン。カラビナがついているから、手持ちのバッグやエコバッグの取っ手にとりつけられて便利&かわいいですね。コンビニなど、ちょっとした買い物にちょうどいいサイズ感なのも推しポイント。TM and © 2025 Sesame Workshopこのほかバッグには「コラボショルダーバッグ」(税込1万780円)が、ブラック(クッキーモンスター)/カーキ(オスカー)の2種にて登場しています。撥水仕様のロングコートはリバーシブルできちゃう!TM and © 2025 Sesame Workshop「コラボリバーシブルコート」(税込2万900円)は、ベージュの面を表にしてベーシックに着こなせばカジュアルながらも洗練された印象を演出してくれます。ひとたび裏返せば、ピンクベースにクッキー柄があしらわれた遊び心あふれるデザインにチェンジ。表裏ともに撥水素材なので雨の日でも濡れにくく、思いがけない春雨でも安心ですね。TM and © 2025 Sesame Workshopコートと同じ素材を使用した「コラボクッキー柄半袖シャツ」(税込1万1000円)も、チャーミングだからチェックしてみて。TM and © 2025 Sesame Workshop「コラボ刺しゅうソックス」(税込3850円)は、エルモ、クッキーモンスター、オスカーの刺しゅう入りソックスの3点セット。左右で異なるデザインには、それぞれのキャラクターに合った刺しゅうがあしらわれていますよ。キャラクターのかわいらしい表情にも注目すると楽しいかも…!「セサミストリート meets ear」第2弾コラボアイテムをチェックTM and © 2025 Sesame Workshop「セサミストリート meets ear」のコラボアイテムを生活に取り入れれば、毎日の気分をより盛り上げてくれるはず。公式オンラインストアでは、税込3000円以上の予約商品を購入すると送料無料になるので、特設ページからアクセスしてみてくださいね。セサミストリート meets ear 特設ページhttps://www.palcloset.jpSesame Street® and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Sesame Workshop.© 2025 Sesame Workshop. All rights reserved.参照元:株式会社パルグループホールディングス プレスリリース