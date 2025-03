ユニセフ(国連児童基金)らは、報告書「Girl Goals: What has changed for girls? Adolescent girls’ rights over 30 years(女の子の目標:女の子にとって何が変わったのか? 10代の女の子の権利の30年の歩み)」を3月7日に発表。同報告書では、1995年に189カ国の政府が承認した「北京行動綱領」以降の30年間に、10代の女の子たちの生活がどのように変化したかを検証した。

主に「教育・訓練・デジタルスキル」「ジェンダーに基づく暴力」「有害な慣習・因習」「健康とウェルビーイング」に関して伝えている。中学2年生のときに女子中等教育が禁止され、その後3年半にわたり、学校に通えずに家で過ごしているラムジアさん「友達や先生に会いたくてたまらない。将来への希望も持てないでいます」(アフガニスタン、2025年2月10日撮影)(C)UNICEF/UNI736113/Azizi○教育、訓練、デジタルスキル教育について、過去20年間で非就学の女の子の数は39%減少したが、1億2,200万人の女の子が学校に通っていない。南アジアの15〜19歳の女の子は、男の子と比べ学校や職場、職業訓練のいずれにも通っていない可能性が3倍に上るという。世界では、10人に4人近くの、15〜24歳の女の子と女性が後期中等教育を修了していない。また、過去30年で読み書きのできない15〜24歳の女の子と女性の数は半減したものの、約5,000万人の同年代の女の子と女性が、簡単な文章を読み書きすることができない、と報告書では伝えている。デジタルスキルについては、低所得国の15〜24歳の女の子と女性のうち、10人中9人がインターネットを利用することができない一方で、同年代の男の子と男性がインターネットを利用している可能性は2倍に。○ジェンダーに基づく暴力ジェンダーに基づく暴力については、世界で、婚姻またはパートナー関係にある10代の女の子の4人に1人近くが、その相手から暴力を振るわれた経験があり、現在生存している5,000万人の女の子が性暴力を経験している。また、世界中の15〜19歳の女の子と男の子の3分の1以上が、特定の状況下では夫が妻を殴ることを正当化できる、と考えているという。コミュニティの人々に、女性器切除(FGM)や児童婚のような有害な因習について伝える20歳のハリマさん (スーダン、2023年11月14日撮影)(C)UNICEF/UNI511469/Awad○有害な慣習・因習有害な慣習・因習として、女性器切除の因習の実施は減少傾向にあり、ブルキナファソやリベリアなどの国々では、この行為を受ける女の子の割合が過去30年で半減した。しかし、2030年までに女性器切除を根絶するという目標を達成するには、世界的な減少率を27倍に加速させる必要があるという。18歳未満で結婚する女の子の割合は25年前と比較すると減少。だが、世界で5人に1人の女の子が、子どものときに結婚している。最も改善が見られたのは南アジアで、他方ラテンアメリカとカリブ海地域では、過去25年間に進展は見られなかった、としている。○健康とウェルビーイング健康とウェルビーイングについて、世界的に見ると、10代の女の子が出産する件数は、過去30年間でほぼ半減。だが2025年には、約1,200万人の15〜19歳の女の子が出産すると見込まれている。妊娠に伴うリスクがさらに深刻な低年齢(10〜14歳)では、32万5,000人を超える女の子が出産すると推定。15〜19歳の女の子の死亡原因のうち、妊娠中や出産時の合併症による死亡は、約23人に1人の割合に。世界的に見ると、10〜19歳の低体重の女の子の割合は、過去30年間で10%から8%へとわずかに減少している。