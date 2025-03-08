¿Íµ¤À¼Í¥¡¦²Öß·¹áºÚ¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç9Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¥¥ã¥ó¥»¥ë¤òÈ¯É½¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿´ÇÛ¤ÎÀ¼»¦Åþ
¡¡¿Íµ¤À¼Í¥¤Î²Öß·¹áºÚ(36)¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼)¤ò¹¹¿·¡£ÂÎÄ´ÉÔÄ´¤Î¤¿¤á¡¢9Æü¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¡Ö¡ØP's LIVE! 08 ¡ÁP's GR¡çVE¡Á¡Ù3·î9Æü¡ÊÆü¡ËDAY2¤Î¸ø±é¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿²Öß·¹áºÚ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë»Å»ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤âÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤ò¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¿ÈÂÎÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤êµÙ¤ó¤Ç²¼¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡²Öß·¤Ï¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×´ÅÏª»ûÌªÍþÌò¡¢¡Ö¸ÞÅùÊ¬¤Î²Ö²Ç¡×ÃæÌî°ì²ÖÌò¡¢¡ÖPSYCHO-PASS ¥µ¥¤¥³¥Ñ¥¹¡×¾ï¼é¼ëÌò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¿Íµ¤À¼Í¥¡£