JFL開幕！新体制発足のラインメール青森が武蔵野を撃破　“Jリーグ通算67得点”新戦力FWの挨拶弾でウノゼロ勝ち【JFL第1節】

8日、日本フットボールリーグ(JFL)の2025シーズンが東京・吉祥寺で開幕。武蔵野市立武蔵野陸上競技場で横河武蔵野FCvsラインメール青森が行われ、青森が0-1と勝利した。27年目のJFLは武蔵野vs青森で幕開け。ホーム武蔵野は昨季最終節で他会場の結果により最下位を脱出し、地域リーグ転落の危機を入替戦前に回避。対するアウェイ青森の昨季はリーグで2番目に少ない26失点も、積年の課題と化していた得点力がアップせず10位止まりに。シーズン終了後に柴田峡監督が退任した。

地元青森出身の原崎政人氏を新監督に迎えたなか、指揮官は就任にあたり「攻撃的サッカーを体現します」と宣言。最前線にはJリーグ通算362試合67得点のFW有田光希を補強するなどし、県勢2クラブ目のJ3入会へ準備を整えた。この日は0-0で迎えた41分、武蔵野守備陣の目線を左右に揺さぶるビルドアップで素速く前進し、DF佐久間駿希が右足クロス。するとゴール前では有田がフリーに。先日第2子誕生の有田がヘディングシュートを叩き込み、今季のJFL第1号ゴールとなる先制点を叩き込む。殊勲の1発を決めた有田は71分にお役御免で交代。青森は有田の挨拶弾を守り抜いてウノゼロ勝ちとし、第4節までアウェイゲームが続くなか、悲願のJ3入会へ白星発進を飾った。なお、第1節の残り7試合は3月9日に開催される。横河武蔵野FC 0-1 ラインメール青森【青森】有田光希(前41)◆JFL第1節3月8日(土)横河武蔵野FC 0-1 ラインメール青森3月9日(日)[13:00]クリアソン新宿 vs FCマルヤス岡崎Y.S.C.C.横浜 vs Honda FCヴィアティン三重 vs いわてグルージャ盛岡レイラック滋賀 vs アトレチコ鈴鹿FCティアモ枚方 vs 飛鳥FC沖縄SV vs ブリオベッカ浦安・市川[16:00]ヴェルスパ大分 vs ミネベアミツミFC