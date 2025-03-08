¥¢¥Ë¥á¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡¡¡Ö¥×¥Á¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡×È¯Çä
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¥²¡¼¥à¤ª¤è¤Ó´á¶ñ¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥á¥¬¥Ï¥¦¥¹¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖSAKAMOTO DAYS¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥¸¥ª¥é¥Þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥×¥Á¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º SAKAMOTO DAYS ¥«¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¥·¡¼¥ó¥º¡×¤ò2025Ç¯6·î²¼½Ü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖºäËÜ¡Ê¤ÈºäËÜ¡©¡Ë¡×¡Ö¥·¥ó¡×¤Ê¤ÉÁ´4¼ï¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¡Ö¥×¥Á¥é¥Þ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¹½¿Þ¤äÉ½¸½¼êË¡¤Ç¡¢Æ±ºî¤ÎÆü¾ï¤ÈÈóÆü¾ï¤¬¸òºø¤¹¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ´¹âÌó85¥ß¥ê¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ê¤¬¤éÀº¹ª¤Êºî¤ê¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖºäËÜ¤µ¤ó¤¬2¿Í¡ª¡©¡×¤Ê¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥·¡¼¥ó¤ò¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¡ÖºäËÜ¡Ê¤ÈºäËÜ¡©¡Ë¡×¡¢¥·¥å¥¬¡¼¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¡Ö¥·¥ó¡×¡¢Áé¤»¤¿»Ñ¤ËÌá¤ë¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¡ÖºäËÜ¡×¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¾Ð´é¤Ç°Ø»Ò¤ËºÂ¤ë¡ÖÆî±À¡×¡¢Á´4¼ï¤Î¤¦¤Á¤¤¤º¤ì¤«1¼ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³Ê¤Ï³Æ1210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£