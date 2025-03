歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新して、日々近づいてくるツアー開幕への覚悟を投稿しました。



【写真を見る】【浜崎あゆみ】自撮りの表情にツアーへの厳しい意志 “自分の選択” への責任を語る フォロワー共感「深くて励まされる」





浜崎さんは、マスカラきつめのメイクを施した自身の右前からのクロースアップ自撮りを投稿。深く輝く瞳には強い意志が宿っているようで、「自分の選択を繰り返し積み重ねた先が自分の辿り着く場所。」と、一行で投稿しています。









合わせて、英語でも “It’s your choice, no one is forcing you to do it.” (それがあなたの選択、他の誰もあなたにそれをしろと強要してないよ)と語りかけています。









浜崎さんは、ツアーへの準備の中、自身の内部に湧き起こる意志を自身と共にファンに向けても投射。ファンからは「深くて励まされる」「努力し続けてるからこそ見える景色」「信念を曲げずに進むね!」「ステージ楽しみ過ぎる」「結局決めてるのは自分だもんね」「信念を貫き通すこそが成功」「ayuの言葉にいつも救われてます」など、共感のリプライが多く集まっています。

【担当:芸能情報ステーション】