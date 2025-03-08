Á¯¤ä¤«¡ªºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤¬1»àËþÎÝ¤«¤é2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡¢¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç¼«¤éÇï¼ê
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡ºå¿À¡½DeNA¡Ê2025Ç¯3·î8Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óµ¢¤ê¤Îº´Æ£µ±¤¬¡Ö3ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢5²ó¤Ëµ»¤¢¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î5²ó¡¢¾®È¨¤¬»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢ÅçÅÄ¤È¤Î´Ö¤Ç¥é¥ó¡õ¥Ò¥Ã¥È¤ò»Å³Ý¤±¡¢º¸Á°ÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¡¢ÃæÌî»Íµå¤Ç1»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¡£º¸ÏÓ¡¦¾±»Ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¤Î³°³Ñ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òº¸ÍãÀþ¤Ë±¿¤Ó¡¢2ÅÀÆóÎÝÂÇ¡£¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤ÀµÕÊý¸þ¤Ø¤ÎÂÇµå¤Ë¼ê±þ¤¨¤òÆÀ¤¿º´Æ£µ±¤ÏÆóÎÝ¾å¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤È¼«¤é¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤â2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÂç»³¤âº¸Á°Å¬»þÂÇ¤Ç¹¶·â¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢ºå¿ÀÃæ¼´¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£