TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

¤­¤ç¤¦¤Ï¹ñÏ¢¤¬Äê¤á¤ë¡Ö¹ñºÝ½÷À­¥Ç¡¼¡×¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¤Ï¡¢½÷À­¤Î·ò¹¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

TBS¥Æ¥ì¥Ó¡¡¼Ä¸¶ÍüºÚ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤ë»Å»ö¤Ç¤¹¤¬¡¢SNS¤È¤«¤Ç¼Ò²ñ¤ÎÀ¼¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤È¤­¤Ë¡¢¼«Ê¬¤È´Ø¤ï¤ë¿Í¤¬ËþÂ­¤¹¤ëÁªÂò¤ò¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×

¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÅìµþ¤ÎÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤ÈNHK¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤é7¿Í¤¬»²²Ã¡£½÷À­¤Î¥«¥é¥À¤ä¥³¥³¥í¤Î·ò¹¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¸¤­Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ïº£·î¡¢¡Ö¹ñºÝ½÷À­¥Ç¡¼¡×¤Î¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ½÷À­¤ÎÀ¸¤­Êý¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£