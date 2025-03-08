DEEP¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØCOLOR¡Ù¤ò7·î¤è¤ê4ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¡¼«¿È¤Î¸¶ÅÀ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë
¡¡DEEP¤¬¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¡ØDEEP LIVE TOUR 2025 ～COLOR～¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§EXILE THE SECOND¡¢TAKAHIRO¡¢TJBB¤éLDH¥á¥ó¥ÐーÂç½¸¹ç¡¡¡È¤Ê¤ó¤Ç¤â¥¢¥ê¡É¤Ê¡ØÂçËºÇ¯²ñ¡Ù¤òÅ°Äì¥ì¥Ý¡Ë
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢3·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØDEEP LINK presents DEEP¤È¸ì¤é¤¦²ñ ÎáÏÂ¼·Ç¯¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë°ú¤Â³¤3¿ÍÂÎÀ©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢7·î¤ÎÊ¡²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢°¦ÃÎ¡¢Âçºå¡¢Åìµþ¤Î4ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¡ØDEEP LIVE TOUR 2025 ～COLOR～¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2007Ç¯¤Î¿·À¸COLOR½é¥·¥ó¥°¥ëÈ¯Çä¤«¤é17Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤ÓDEEP3¿Í¤¬Æ°¤½Ð¤¹¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ3·î14Æü¤«¤é¿½¤·¹þ¤ß¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¦DEEP¡¡¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢¡ÈCOLOR¡É¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢ー¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¤Ä¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿·À¸COLOR¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö½é¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ë¡¢¤Þ¤¿Åö»þ¤ÎËÍÃ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎËÍÃ£¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¡Ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î17Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë