4月11日よりシアターHにて公演されるショー×ミュージカル『ドリームハイ』の、キービジュアルとキャラクタービジュアルが公開された。

本作は、2011年に韓国 KBSにて放映されたドラマ『ドリームハイ』を原作に、2023年に韓国で初演。夢に向かって走り続けてきた主人公たちの悩みと葛藤、仲間の大切さや世代を超えて引き継いで行くべきことを描いている。

KPOP音楽やダンスを取り入れ、まるでライブコンサートを彷彿とさせる華麗なダンスパフォーマンスと共に、馴染みのあるドラマ版の楽曲と軽快でエネルギッシュなオリジナル楽曲が舞台を彩る。見どころであるダンスパフォーマンスは、SEVENTEENやTWICEなどの振付を担当する振付師 チェ・ヨンジュンが手掛けた。

また、今回は韓国版と日本版が同時期にそれぞれの国で上演される中、3人の韓国人キャストが日本版にも同役で出演するという、日本人キャストと韓国版キャストの共演となる。

アーティスト“The K”として世界一の座を目指すソン・サムドン役には、韓国側からSE7EN、ジンジン(ASTRO)、日本側から蒼井翔太が出演。サムドンの同級生で永遠のライバルであるチン・グク役は、韓国側からドンウ(INFINITE)、日本側から瀬戸利樹がつとめ、彼らの親友ジェイソン役を平野莉玖、ユン・ベッキ役を王林がシングルキャストで演る。サムドンたちの恩師であり、弟子たちの夢を見守るカン・オヒョク役には、近藤真彦と別所哲也が決定。10年前にチーム“ドリームハイ”をローンチし、今は“The K”の所属事務所代表であるマ・ドゥシク役として、川粼麻世と徳永ゆうきが出演。キリン芸能高校への愛情が行き過ぎて校長の座に執着する校長先生役は、長谷川初範と大友康平が演じる。

なお、チケットの一般発売が3月8日10時よりスタートする。

【『ドリームハイ』クレジット】Original Writer: Park Hye-ryun (Drama [Dream High] © Korea Broadcasting System)Executive Producer : Kim Eun-haBook & Lyrics by Seung-unMusic by Ha Tae-sung, PRISMFILTER, Chin Sung-ho(AnoTHeR)Music Arrangement by Baek Seung-bumChoreography by Choi Young-junOriginal Production by ARTONE COMPANY

(文=リアルサウンド編集部)