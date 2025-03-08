À¾Éð¤Î¿·¡ÖÂåÌò4ÈÖ¡×Â¼ÅÄÎç²»¡¡³«ËëÅê¼ê¤Î³ÚÅ·¡¦ÁáÀî¤«¤éÀèÀ©ÆóÎÝÂÇ
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡À¾Éð ¡½ ³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯3·î8Æü¡¡ÀÅ²¬¡Ë
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç½é¤á¤ÆÀ¾Éð¤Î4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿Â¼ÅÄÎç²»ÆâÌî¼ê¡Ê23¡Ë¤¬¡¢³ÚÅ·¤Ç2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤ÎÁáÀî¤«¤éÀèÀ©¤ÎÃæ±Û¤¨Å¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡0¡½0¤Î4²ó1»à°ìÎÝ¤Ç¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¡¢ÇØÁö¤·¤ÆÂÇµå¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿Ãæ·ø¼ê¤Î¥°¥é¥Ö¤òÃÆ¤¯ÀèÀ©ÂÇ¡£ÆóÎÝ¥Ù¡¼¥¹¾å¤Ç±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡23Ç¯¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÎÆâÌî¼ê¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë97¡¢112¥¥í¤ÎÂçË¤¸õÊä¡£2Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ¥¥ã¥ó¥×1·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£2¥ß¥ê¤Î´Ý´¢¤ê¤ÇÆî¶¿Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡Ì¾Á°¤Ï¡ÖÎç²»¡Ê¤ì¤ª¤ó¡Ë¡×¤Ç¡¢º£½Õ¤«¤é¤Ï¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¡×¤Î°¦¾Î¤¬¿»Æ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£º£²ó¤ÎÀÅ²¬±óÀ¬¤Ë¤Ï4ÈÖ¸õÊä¤Î¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç¤¬Æ±¹Ô¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÂåÌò¡×¤È¤·¤ÆÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¢§À¾Éð¡¦Â¼ÅÄ¡ÖÂÇ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ê¹¶¤á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿µå¤ò¶¯¤¯Ã¡¤¯¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÇµå¤â¤¤¤¤³ÑÅÙ¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÀèÀ©ÅÀ¤Ë·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×