»Í¹ñ4¸©¤Î²ÚÆ»²ÈºîÉÊÊÂ¤ÖÃÓË·Á´»Í¹ñÏ¢¹ç²ÖÅ¸¤¬¹âÃÎ»Ô¤«¤ë¤Ýー¤È¤Ç³«ºÅ¡Ú¹âÃÎ¡Û
ÆüËÜ¤Î¤¤¤±¤Ð¤Ê¤ò³ÎÎ©¤·¤¿²ÚÆ»²È¸µÃÓË·¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö²Ö¤Î¤Á¤«¤é―±Ê±ó¤Ë―¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»Í¹ñ4¸©¤Î»ÙÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÚÆ»²È¤ÎºîÉÊ279ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÃÎ»Ô¤Î¤«¤ë¤Ýー¤È¤Ç¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÃÓË·Á´»Í¹ñÏ¢¹ç²ÖÅ¸¡×¡£³«²ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«¤«¤ì¤¿¼°Åµ¤Ë¤Ï¼¡´ü²È¸µ¤ÎÃÓË·Àì¹¥¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î¤¤¤±¤Ð¤Ê¤ò³ÎÎ©¤·¤¿²ÚÆ»²È¸µÃÓË·¡£²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡Ö²Ö¤Î¤Á¤«¤é―±Ê±ó¤Ë―¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë»Í¹ñ4¸©¤Î»ÙÉô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë²ÚÆ»²È¤ÎºîÉÊ279ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¹âÃÎµÌ»ÙÉô¤Î5¿Í¤¬¼ê³Ý¤±¤¿Âçºî¡£Í¦¤Þ¤·¤¤¾¾¤È¡¢Çß¤ä¥Ä¥Ð¥¤Ê¤É²ÄÎù¤Ê²Ö¡¹¤¬Èþ¤·¤¯À¸¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤±¤Ð¤Ê¤¬É½¸½¤¹¤ëÏÂ¤Î¿´¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¸Í÷²ñ¤Ï¤¢¤¹¤â³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£