¥Ê¥¤¥Ä¡¦È¹ÀëÇ·¡¢3·î10Æü¤«¤éÉüµ¢¡¡´é¹üÀÞ¤Î¥±¥¬¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¡×
´é¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¥±¥¬¤ÇµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤µ¤ó¡Ê46¡Ë¤¬8Æü¡¢¸½¾ìÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤¬È¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¹¤µ¤ó¤Ï2·î25Æü¤Ë´é¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬¡Ö¤ªµÙ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡¢»öÌ³½ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö²ø²æ¤Î¼£ÎÅ¤Î¤¿¤á¤ªµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¥Ê¥¤¥ÄÈ¹ÀëÇ·¤Ç¤¹¤¬¡¢3·î10Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê¸½¾ìÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÎÅÍÜÃæ¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¡¢¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Þ¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´Íý²ò¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÂÎÄ´¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¤è¤ê°ìÁØÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£