昨季までリヴァプールを率いたユルゲン・クロップ氏は、今季最終節のクリスタル・パレス戦で再びアンフィールドを訪れる予定だと、南アフリカで開かれた慈善イベントで明かした。英『Daily Mail』が伝えている。



クロップ氏は昨季に指揮官を退いて以来リヴァプールに戻っていないが、今季の優勝を祝うために戻ってくるようだ。リヴァプールは2位アーセナルに13ポイント差をつけて首位を独走しており、今季のプレミア制覇はほぼ確実とみられている。





“I didn’t want to go earlier.. because I didn’t want to JINX it” - Jurgen Klopp on whether he will be on the bus if Liverpool win the Premier League! pic.twitter.com/RlOX10pcQC