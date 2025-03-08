[3.8 J1第5節](埼玉)

※14:00開始

主審:小屋幸栄

<出場メンバー>

[浦和レッズ]

先発

GK 1 西川周作

DF 3 ダニーロ・ボザ

DF 5 マリウス・ホイブラーテン

DF 14 関根貴大

DF 26 荻原拓也

MF 6 松本泰志

MF 8 マテウス・サヴィオ

MF 11 サミュエル・グスタフソン

MF 25 安居海渡

MF 77 金子拓郎

FW 12 チアゴ・サンタナ

控え

GK 16 牲川歩見

DF 4 石原広教

DF 35 井上黎生人

MF 9 原口元気

MF 10 中島翔哉

MF 21 大久保智明

MF 24 松尾佑介

MF 88 長沼洋一

FW 20 長倉幹樹

監督

マチェイ・スコルジャ

[ファジアーノ岡山]

先発

GK 49 スベンド・ブローダーセン

DF 2 立田悠悟

DF 18 田上大地

DF 43 鈴木喜丈

MF 8 江坂任

MF 19 岩渕弘人

MF 24 藤田息吹

MF 28 松本昌也

MF 33 神谷優太

MF 50 加藤聖

FW 22 一美和成

控え

GK 1 佐々木雅士

DF 4 阿部海大

MF 3 藤井海和

MF 6 輪笠祐士

MF 7 竹内涼

MF 23 嵯峨理久

MF 27 木村太哉

MF 39 佐藤龍之介

FW 99 ルカオ

監督

木山隆之