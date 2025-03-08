浦和vs岡山 スタメン発表
[3.8 J1第5節](埼玉)
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 35 井上黎生人
MF 9 原口元気
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
控え
GK 1 佐々木雅士
DF 4 阿部海大
MF 3 藤井海和
MF 6 輪笠祐士
MF 7 竹内涼
MF 23 嵯峨理久
MF 27 木村太哉
MF 39 佐藤龍之介
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之
※14:00開始
主審:小屋幸栄
<出場メンバー>
[浦和レッズ]
先発
GK 1 西川周作
DF 3 ダニーロ・ボザ
DF 5 マリウス・ホイブラーテン
DF 14 関根貴大
DF 26 荻原拓也
MF 6 松本泰志
MF 8 マテウス・サヴィオ
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
FW 12 チアゴ・サンタナ
控え
GK 16 牲川歩見
DF 4 石原広教
DF 35 井上黎生人
MF 10 中島翔哉
MF 21 大久保智明
MF 24 松尾佑介
MF 88 長沼洋一
FW 20 長倉幹樹
監督
マチェイ・スコルジャ
[ファジアーノ岡山]
先発
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF 2 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 8 江坂任
MF 19 岩渕弘人
MF 24 藤田息吹
MF 28 松本昌也
MF 33 神谷優太
MF 50 加藤聖
FW 22 一美和成
控え
GK 1 佐々木雅士
DF 4 阿部海大
MF 3 藤井海和
MF 6 輪笠祐士
MF 7 竹内涼
MF 23 嵯峨理久
MF 27 木村太哉
MF 39 佐藤龍之介
FW 99 ルカオ
監督
木山隆之