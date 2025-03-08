¡Ú¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡Ûµð¿Í¡¦ËôÌÚÅ´Ê¿¤Î´éÉÕ¶á¤ËÂÇµåÄ¾·â¡¡Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤½¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ
¡þ¿·¥Õ¥¡¡¼¥àÆ±»þ³«¶ÈµÇ°»î¹ç¡¡µð¿Í¡¼ºå¿À¡Ê8Æü¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
2²ó¡¢µð¿Í¤ÎËôÌÚÅ´Ê¿Åê¼ê¤Î´éÉÕ¶á¤ËÂÇµå¤¬¤¢¤¿¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºå¿À¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¡¢¥³¥ó¥¹¥¨¥°¥éÁª¼ê¤¬ËôÌÚÅê¼ê¤Î3µåÌÜ¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£ÂÇµå¤ÏËôÌÚÅê¼ê¤Î´é¤Î¹â¤µ¤Ë¡£¤È¤Ã¤µ¤Ë¥°¥é¥Ö¤ò½Ð¤¹¤â¡¢´éÉÕ¶á¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É²£¤Ç»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡¢Æ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ËôÌÚÅê¼ê¡£¥Ù¥ó¥Á¤«¤é·¬ÅÄ¿¿À¡2·³´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¿Ø¡¢ÆâÌî¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÇÄê¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ã´²Í¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤¿ËôÌÚÅê¼ê¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¹ßÈÄ¤È¤Ê¤ê¡¢ÅÄÂ¼Êþµ±Åê¼ê¤¬µÞ¤¤ç¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£