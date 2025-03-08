¡ÔÊ¡²¬¡Õ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÆâÉ×ÉØ²ø»à»ö·ï¡¢»³³ÙÁøÆñ¤Ç¡ÖÌ¿¤ÎÂº¤µ¡×¤òÃÎ¤ëÃËÀ¤ÎÈá¤·¤¤·ëËö
¡¡Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢2·ï¤Î¡ÈÏ¢Â³²ø»à¡É»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÂÎÉ×ÉØ¤Ë²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÃËÀ¤¬Å¾Íî»à¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
ÃËÀ¤¬Ãó¼Ö¾ì¤ÇÄÆÍî»à¡¢½÷À¤ÏÍá¼¼¤ÇÅ®»à
¡¡3·î2Æü¡¢¸á¸å10»þ3Ê¬¤´¤í¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¹âÎðÃËÀ¤¬´é¤ÈÎ¾Éª¤«¤é·ì¤òÎ®¤·¤ÆÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÄÌ¹Ô¿Í¤¬È¯¸«¡£110ÈÖÄÌÊó¤µ¤ì¤ÆÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤Ë»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÄÌÊó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿Ê¡²¬¸©·ÙÃæ±û½ð¤Î·Ù»¡´±¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Íâ3Æü¤Î¸áÁ°1»þ¤´¤í¡¢7³¬¤ÎÉô²°¤ÎÍá¼¼¤Ç¹âÎð½÷À¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£½÷À¤Ï¡¢¿å¤òÄ¥¤Ã¤¿ÍáÁå¤Ë´é¤ò¤Ä¤±¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö¸åÆü¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¡¢¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤àËåÈøÀ¯¹¬¤µ¤ó¡Ê77¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¯¹¬¤µ¤ó¤Ï¡¢·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢»à°ø¤ÏÄÆÍî»à¡£½÷À¤ÏºÊ¤ÎËåÈø¤µ¤è¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤ÇÃå°á¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÅ®»à¡£½»µïÆâ¤Ï¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Êª¿§¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤¿ÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡¢·Ù»¡¤ÏÉ×ÉØ¤Î»à°ø¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡ËåÈø¤µ¤óÉ×ÉØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÃÛ20Ç¯¤Û¤É¡¢15³¬·ú¤Æ¤ÎÁí¸Í¿ô120¸ÍÄ¶¤Ç¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤Ë¤¢¤ë¡£
¡Ö¿·ÃÛ»þ¤ÏÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åê»ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢º£¤ÏÄÂÂß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉô²°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤ÏÉÑÈË¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô³¹ÃÏ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢Å´Æ»¤Î±Ø¤â¶á¤¤¡£½»¿ÍÆ±»Î¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤´É×ÉØ¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»Ì±¤Î¤Ò¤È¤ê¡Ë
5Ç¯Á°¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡ËåÈøÀ¯¹¬¤µ¤ó¤Ï5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¡¢7³¬¤Î70Ê¿ÊÆÄ¶¤ÎÉô²°¤ò¡¢¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤Þ¤º¤Ë¹ØÆþ¡£¡ÔÌµ¿¦¡Õ¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸Á°¤ÎFacebook¤Ë¤Ï¿¦¶È¤ò¡Ô¥ê¥¿¥¤¥¢¡Õ¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¶á¤¯¤Î¾¦Å¹³¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡¢»ö·ïÅöÆü¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¼£°Â¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¡¢»ö·ï¤Ï¤Û¤È¤ó¤Éµ¯¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÆü¤ÏÌëÃæ¤Ë¥Ñ¥È¥«¡¼¤ÈµßµÞ¼Ö¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢¿¼Ìë3»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤º¡¼¤Ã¤ÈÄä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£µÞÉÂ¿Í¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡É×ÉØ¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö·Ù»¡¤ä¶á½ê¤ÎÏÃ¤À¤È¡¢¤´¼ç¿Í¤¬²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç±ü¤µ¤ó¤òÉ÷Ï¤¾ì¤ÇÅ®»à¤µ¤»¤¿¸å¡¢¼«Ê¬¤Ï10³¬°Ê¾å¤Î³¬ÃÊ¤ÎÍÙ¤ê¾ì¤«¤éÈô¤Ó¹ß¤ê¤¿¤Ã¤Æ¡£¤´¼ç¿Í¤Î¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¥µ¥ó¥À¥ë¤È°Ø»Ò¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¾¦Å¹³¹¤ÎÅ¹¼ç¡Ë
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¤Ë¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤ºÇ¶á¤â¾¦Å¹³¹¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÄ¾ÀÜ¤ÎÌÌ¼±¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºÊ¤Î¤µ¤è¤µ¤ó¤Ï3·î2Æü¤Î¸á¸å8»þ¤´¤í¤¬»àË´¿äÄê»þ¹ï¡£À¯¹¬¤µ¤ó¤Î»àË´¿äÄê»þ¹ï¤ÏÆ±¤¸Æü¤Î¸á¸å9»þ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ºÊ¤ò»¦¤·¤¿¸å¤ËÉ×¤¬¼«»à¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£Æ°µ¡¤Ê¤É¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¹âÎðÉ×ÉØ¤Ë¤è¤ëÌµÍý¿´Ãæ¤ò»ëÌî¤ËÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
3¤«·îÁ°¤Ë»³¤ÇÁøÆñ¤·¤Æµß½õ¤µ¤ì¤¿
¡¡Á°½Ò¤·¤¿Facebook¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯¹¬¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬»Ô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ë¤¢¤ë¿Ê³Ø¹â¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢Åìµþ¤Ë¤¢¤ë»äÎ©Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¡£1970Ç¯¤Ë¤ÏÂç³Ø¤òÂ´¶È¤È¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬¸©»åÅç»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ø»åÅç¿·Ê¹¼Ò¡Ù¤¬¡¢À¯¹¬¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¯¹¬¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯9·î¡¢¼«Âð¤«¤éÌó30¥¥í¥á¡¼¥È¥ëÎ¥¤ì¤¿»åÅç»Ô¤Ë¤¢¤ëÉ¸¹â210¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎ©ÀÐ»³¤ËÅÐ¤ë¤â¡¢Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ÐÌÌ¤ò³êÍî¤·¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÅöÆü¤Ï»Ä½ë¤¬·ã¤·¤¯¡¢¿å¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿À¯¹¬¤µ¤ó¤Ï·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç119ÈÖÄÌÊó¡£¶î¤±¤Ä¤±¤¿»åÅç»Ô¾ÃËÉËÜÉô¤ÎÂâ°÷20Ì¾¤Ëµß½õ¤µ¤ì¤Æ¡¢°ìÌ¿¤ò¼è¤ê¤È¤á¤¿¡£
¡Ô¤¢¤ÎÆü¤â¤é¤Ã¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä°ûÎÁ¤ÎÌ£¤Ï°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡Õ¡Ô4¡¢5²óÍè¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢1»þ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç»£±Æ¤À¤±¤·¤Æµ¢¤ë¤«¤é¤È·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç»³¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³¤Î¹â¤µ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤ÇÆþ»³¤¹¤ë¤Î¤Ïµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦À¯¹¬¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡µß½õ¤µ¤ì¤¿´¶¼Õ¤ò¼¨¤¹¤¿¤á¡¢À¯¹¬¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯12·î20Æü¤Ë¾ÃËÉËÜÉô¤òË¬¤ì¤Æ¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë°ûÎÁ¿å¤äÈó¾ï¿©¤Î´óÉÕ¤â¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÌ¿¤ÎÂº¤µ¤òÃÎ¤ê¤¦¤ë¿ÍÊª¤¬¡¢3¤«·î¸å¤Ë¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Ææ¤Ï¿¼¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£