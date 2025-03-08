130kg¤ÎµðÂç¥¤¥Î¥·¥·¤¬ÃËÀ¤Ë¡È¥¿¥Ã¥¯¥ë¡É¡¡1»þ´ÖÈ¾¤ÎÆ¨Áö¤Î¤¹¤¨¼Í»¦¡¡´Ú¹ñ¡¦Âçî¹
´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¤Ç¡¢ÂÎ½ÅÌó130kg¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤¬³¹Ãæ¤òÁö¤ê²ó¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤ÇÅ¾ÅÝ¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÏÌó1kmÎ¥¤ì¤¿¾®³Ø¹»ÉÕ¶á¤Þ¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤¬¡¢ÎÄ»Õ¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
130kg¤Î¥¤¥Î¥·¥·¤¬ÃËÀ¤È¾×ÆÍ
´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¤Ç1·î20Æü18»þº¢¡¢³¹¤òÁö¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯Ãã¿§¤ÎÊªÂÎ¡£
ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÂÎ½Å130kg¤Ë¤âµÚ¤ÖµðÂç¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¤À¤Ã¤¿¡£
¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤òÆþ¤ì¤ëÃËÀ¤Î»Ñ¤¬¸«¤¨¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÏÃöÆÍÌÔ¿Ê¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¥º¥ë¥ê¤ÈÅ¾ÅÝ¡£Å¾¤ó¤À¤Þ¤Þ130kg¤ÎµðÂÎ¤¬ÃËÀ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
ÃËÀ¤ÏÆÍÁ³¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¶Ã¤¤Ê¤¬¤éÁ°¶þ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¤òÄË¤á¤¿¤Î¤«ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ÃËÉÂâ°÷¡§
ÉáÃÊ¤Ï»³¤Ê¤É¤Ç¤·¤«¤ß¤Ê¤¤¥¤¥Î¥·¥·¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬¹Ô¤¸ò¤¦ÅÔ¿´¤Î±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
Ä¾¸å¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢¼Ö¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÇúÁö¤·¤¿¸å¡¢Ìó1kmÎ¥¤ì¤¿¾®³Ø¹»¤Î¶á¤¯¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¡£
ÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤¿¾ÃËÉ»Î¤äÀìÌç¤ÎÎÄ»Õ¤é¤¬ÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢1»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ëÆ¨Áö·à¤ÎËö¤Ë¥¤¥Î¥·¥·¤ÏÎÄ»Õ¤Ë¼Í»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡×3·î3ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë