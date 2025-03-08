【GUILTY GEAR Xrd REV 2 ディズィー】 近日予約開始予定

　プライム1スタジオは、「GUILTY GEAR Xrd REV 2」より1/4スケールスタチュー「ディズィー」を発表した。近日予約を開始する予定。

　本商品は、アークシステムワークスの格闘ゲーム「GUILTY GEAR Xrd REV 2」より、ディズィーを1/4スケールで立体化したスタチュー。2体のギア「ネクロ」と「ウンディーネ」と共に専用台座つきで立体化する。配信「NEXT LEVEL SHOWCASE XIII: AGE OF TITANS AND MACHINES」内でデコマスが公開された。

【NEXT LEVEL SHOWCASE XIII: AGE OF TITANS AND MACHINES | Prime 1 Studio】

(C) ARC SYSTEM WORKS