「ギルティギア」より「ディズィー」が1/4スケールスタチューでプライム1スタジオから発売決定！近日予約開始「GGXrd REV2」の姿で立体化
【GUILTY GEAR Xrd REV 2 ディズィー】 近日予約開始予定【NEXT LEVEL SHOWCASE XIII: AGE OF TITANS AND MACHINES | Prime 1 Studio】
プライム1スタジオは、「GUILTY GEAR Xrd REV 2」より1/4スケールスタチュー「ディズィー」を発表した。近日予約を開始する予定。
本商品は、アークシステムワークスの格闘ゲーム「GUILTY GEAR Xrd REV 2」より、ディズィーを1/4スケールで立体化したスタチュー。2体のギア「ネクロ」と「ウンディーネ」と共に専用台座つきで立体化する。配信「NEXT LEVEL SHOWCASE XIII: AGE OF TITANS AND MACHINES」内でデコマスが公開された。
┏━━━━━━━━━━━━━━┓- Prime 1 Studio (プライム１スタジオ) (@Prime1Studio) March 8, 2025
⠀⠀⠀NEXT LEVEL SHOWCASE XIII:
⠀ AGE OF TITANS AND MACHINES
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大人気対戦格闘ゲーム
『GUILTY GEAR Xrd REV 2』より
ハーフギア「ディズィー」の
最新情報をお送りします‼
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