つばめLaboは3月6日、性教育教材「はじめてキット」(2,480円)をファミリーマート公式オンラインサイトで発売した。「はじめてキット」(2,480円)○包括的性教育支援への取り組み同商品は、3月8日の「国際女性デー」にあわせ、包括的性教育支援の第一歩となる新たな取り組みとして発売された。包括的性教育は、すべての人が自分自身と他者を尊重しながら、健康的で安全な生活を送るために不可欠といえる。しかし、日本ではまだ十分に普及しているとは言えず、特に若年層への適切な情報提供が求められている。本取り組みは、より多くの人々が正しい知識を得るための第一歩として企画された。

「はじめてキット for Girls」(2,480円)「はじめてキット for Boys」(2,480円)はじめてキットは、「はじめてキット for Girls」「はじめてキット for Boys」の2種類あり、専門家監修性教育小冊子「はじめてブック」1冊、コンドーム3個、 エマージェンシーカード2枚のセットとなっている。なお、同商品はファミマオンライン専売品となり、店舗での取り扱いはない。