ÆîÌîÂó¼Â¤¬Ä¾¶á5Àï4È¯¤È¤Ê¤ëº£µ¨7ÅÀÌÜ! ¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤¤¤¿¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë¡×¡Ö¥¥ì¥¥ì¡×¤È¾Î»¿½¸¤Þ¤ë
[3.7 ¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè25Àá ¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º 1-1 ¥â¥Ê¥³]
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤¬7Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè25Àá¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºÀï(¢¤1-1)¤Çº£µ¨7¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÆîÌî¤ÏÁ°È¾17Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤ÎFW¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ì¥¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÈ¿±þ¡£º¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï4ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤ò´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï7¥´¡¼¥ëÌÜ¡£Ä¾¶á5Àï4È¯¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¶·â¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿ÆîÌî¤Ï1-0¤Î¸åÈ¾29Ê¬¤ËÅÓÃæ¸òÂå¡£¥â¥Ê¥³¤Ï¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¡¢2Ï¢¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¡£½ç°Ì¤Ï4°Ì¤ÇÊÑ¤ï¤é¤º¡£¼¡Àá¤Ï15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç¥¢¥ó¥¸¥§¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡ØDAZN¡Ù¤Ï¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÆîÌî¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë!!¡×¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤¤¤¿¤Ê¤¢¡×¡ÖÉÔ»àÄ»¥â¥Ê²¦¡×¡ÖÆîÌî¥¥ì¥¥ì¤¹¤®¡×¡Ö¥±¥Á¥ã¤É¤Ð¤ä¤ó¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡¡¥â¥Ê¥³¤ÎMFÆîÌîÂó¼Â¤¬7Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè25Àá¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥ºÀï(¢¤1-1)¤Çº£µ¨7¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÆîÌî¤ÏÁ°È¾17Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢±¦¤ÎFW¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ì¥¹¤«¤é¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¥ª¥Õ¥µ¥¤¥É¤®¤ê¤®¤ê¤ÇÈ¿±þ¡£º¸Â¤ÇÎ®¤·¹þ¤ß¡¢ÀèÀ©ÃÆ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï4ÆÀÅÀÌÜ¤òµó¤²¡¢UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤ò´Þ¤á¤¿¸ø¼°Àï¤Ç¤Ï7¥´¡¼¥ëÌÜ¡£Ä¾¶á5Àï4È¯¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Ë¡ØDAZN¡Ù¤Ï¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÆîÌî¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥´¡¼¥ë!!¡×¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¤¤¤¿¤Ê¤¢¡×¡ÖÉÔ»àÄ»¥â¥Ê²¦¡×¡ÖÆîÌî¥¥ì¥¥ì¤¹¤®¡×¡Ö¥±¥Á¥ã¤É¤Ð¤ä¤ó¡×¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯ÆÏ¤¤¤¿¡£