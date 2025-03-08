Aooo、新曲「フラジャイル・ナイト」配信リリース決定。『Aoooのオールナイトニッポン0』にて生演奏も
Aoooが、3月10日に新曲「フラジャイル・ナイト」を配信リリースすることを発表した。
「フラジャイル・ナイト」はボーカルの石野理子が作詞、ベースのやまもとひかるが作曲した楽曲で、春の空気をまとった切なさが漂うラブソングに仕上がっているとのことだ。
さらに、今夜27時からニッポン放送にて生放送される『Aoooのオールナイトニッポン0』で、「フラジャイル・ナイト」を含む数曲を生演奏で披露する。また、リスナーからのリクエスト曲に応えて生演奏をするパートもあるのでぜひリアルタイムで聴いてほしい。
番組情報
放送日時： 2025年3月8日（土）27:00〜29:00
ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで生放送
パーソナリティ：Aooo（石野理子、すりぃ、やまもとひかる、ツミキ）
メールアドレス：aooo@allnightnippon.com
番組ハッシュタグ：#AoooANN0
配信情報
3月10日（月）0時配信
作詞：石野理子・作曲：やまもとひかる
https://aooo.lnk.to/FRAGILE_NIGHT
ライブ情報
2025年3月24日（月）
東京都・WWW X
https://l-tike.com/mixspice3/
開場18:15 / 開演19:00
出演者：Aooo,muque
・＜Echoes Baa＞
2025年4月5日（土）、6日（日）
神奈川県・横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場
https://central-fest.com/s/central/page/ticketlist?ima=0108
両日 開場：11:00 / 開演：13:00
※Aoooの出演は4月6日(日)
・＜GIGANTIC TOWN MEETING＞
2025年4月13日（日）
大阪府・梅田BANGBOO／Banana Hall／梅田Zeela
https://the-bonds-osaka.com/
・＜Aooo×ライブナタリー 2man Live＞
2025年4月15日（火）
東京都・LIQUIDROOM
https://live.natalie.mu/event/aooonatalieee
開場 18:00 / 開演 19:00
GUEST：ジェニーハイ
・＜ARABAKI ROCK FEST.25＞
2025年4月26日（土）、27日（日）
宮城県・国営みちのく杜の湖畔公園北地区・エコキャンプみちのく
https://arabaki.com/
※Aoooの出演は4月26日(土)
・＜JAPAN JAM 2025＞
2025年4月29日（火・祝）、5月3日（土・祝）、4日（日・祝）、5日（月・祝）
千葉県・千葉市蘇我スポーツ公園（千葉市中央区）
https://ewhx5.app.goo.gl/riJ56poTcfRJytc8A
※Aoooの出演は4月29日（火・祝／WING STAGE 16:50〜17:20）
・＜VIVA LA ROCK 2025＞
2025年5月3日（土・祝）、4日（日・祝）、5日（月・祝）、6日（火・休）
埼玉県・さいたまスーパーアリーナ
https://vivalarock.jp/2025/
※Aoooの出演は5月5日（月・祝）
◆＜Aooo 1st Live Tour “BOWWOW”＞
2024年12月19日（木）
開場 18:00 / 開演 19:00
会場：愛知・THE BOTTOM LINE
2024年12月22日（日）
開場 15:00 / 開演 16:00
会場：大阪・UMEDA CLUB QUATTRO
2024年12月29日（日）
開場 15:00 / 開演 16:00
会場：東京・代官山UNIT
※追加公演
2025年1月31日（金）
開場 17:00 / 開演 18:00
会場：東京・東京キネマ倶楽部
関連リンク
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