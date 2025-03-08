The Ravens、多幸感にみちるロックアンセム「ミルフィーユ」3/12に配信リリース
The Ravensが、3月12日(水)に配信シングル「ミルフィーユ」をリリースする。
The Ravensの2025年第一弾リリースなる「ミルフィーユ」は、作詞・作曲はKj。The Ravensというバンドでしか鳴らすことできない5人の成熟したサウンドと、未来への希望の言葉が、まさにミルフィーユのように重なり合う、多幸感にみちるロックアンセムだ。美しくもエモーショナルな人生賛歌「ミルフィーユ」は、チケットの一般発売がスタートした全国ツアー＜The Ravens GHOST NOTES TOUR＞で中心となることが間違いない楽曲である。
約1年ぶりとなる全国ワンマンツアー＜The Ravens GHOST NOTES TOUR＞は、4月5日(土) 柏PALOOZAを皮切りに、ファイナルの5月24日(土) CLUB CITTA'まで、全12公演が行われる。
リリース情報
2025年3月12日(水)配信開始
Pre-Add、Pre-Save＆ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト:Apple Music、Spotify
期間：2025年3月8日(土)正午〜2025年3月25日（火）23時59分
特典：オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/millefeuille
CPに関する詳細： https://theravens.jp/
ライブ・イベント情報
2025/4/5（土） 柏PALOOZA OPEN 17:00 START 18:00
2025/4/6（日） 水戸ライトハウス OPEN 17:00 START 18:00
2025/4/12（土） 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 17:15 START 18:00
2025/4/13（日） 秋田 Club SWINDLE OPEN 17:00 START 18:00
2025/4/17（木） HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 OPEN 18:00 START 19:00
2025/4/27（日） 高松DIME OPEN 17:30 START 18:00
2025/4/29（火・祝） KYOTO MUSE OPEN 17:00 START 18:00
2025/5/10（土） 福岡BEAT STATION OPEN 17:00 START 18:00
2025/5/11（日） 岡山YEBISU YA PRO OPEN 17:00 START 18:00
2025/5/16（金） BIGCAT OPEN 18:00 START 19:00
2025/5/18（日） THE BOTTOM LINE OPEN 17:00 START 18:00
2025/5/24（土） CLUB CITTA' OPEN 17:00 START 18:00
チケット代 \5,800(税込・ドリンク別)
チケット先行予約 : イープラス最速先行 2025/2/1(土)〜2/7(金)
一般発売 :2025/ 3/8(土) 10:00~
受付URL：https://eplus.jp/sf/sys/comingsoon.html
More info.：https://theravens.jp/