The Ravensが、3月12日(水)に配信シングル「ミルフィーユ」をリリースする。

The Ravensの2025年第一弾リリースなる「ミルフィーユ」は、作詞・作曲はKj。The Ravensというバンドでしか鳴らすことできない5人の成熟したサウンドと、未来への希望の言葉が、まさにミルフィーユのように重なり合う、多幸感にみちるロックアンセムだ。美しくもエモーショナルな人生賛歌「ミルフィーユ」は、チケットの一般発売がスタートした全国ツアー＜The Ravens GHOST NOTES TOUR＞で中心となることが間違いない楽曲である。

また、本作のリリースに際して、Kjデザインの「ミルフィーユ」のジャケットを使用した壁紙をもれなくプレゼントする配信キャンペーンの実施も決定。

約1年ぶりとなる全国ワンマンツアー＜The Ravens GHOST NOTES TOUR＞は、4月5日(土) 柏PALOOZAを皮切りに、ファイナルの5月24日(土) CLUB CITTA'まで、全12公演が行われる。

リリース情報

Digital Single「ミルフィーユ」

2025年3月12日(水)配信開始
Pre-Add、Pre-Save＆ライブラリ追加キャンペーン
対象配信サイト:Apple Music、Spotify
期間：2025年3月8日(土)正午〜2025年3月25日（火）23時59分
特典：オリジナルスマートフォン壁紙
CP応募サイト：https://www.toneden.io/v-dd/post/millefeuille
CPに関する詳細： https://theravens.jp/

ライブ・イベント情報

＜The Ravens GHOST NOTES TOUR＞

2025/4/5（土） 柏PALOOZA OPEN 17:00 START 18:00
2025/4/6（日） 水戸ライトハウス OPEN 17:00 START 18:00
2025/4/12（土） 新潟GOLDEN PIGS RED STAGE OPEN 17:15 START 18:00
2025/4/13（日） 秋田 Club SWINDLE OPEN 17:00 START 18:00
2025/4/17（木） HEAVEN'S ROCK さいたま新都心 VJ-3 OPEN 18:00 START 19:00
2025/4/27（日） 高松DIME OPEN 17:30 START 18:00
2025/4/29（火・祝） KYOTO MUSE OPEN 17:00 START 18:00
2025/5/10（土） 福岡BEAT STATION OPEN 17:00 START 18:00
2025/5/11（日） 岡山YEBISU YA PRO OPEN 17:00 START 18:00
2025/5/16（金） BIGCAT OPEN 18:00 START 19:00
2025/5/18（日） THE BOTTOM LINE OPEN 17:00 START 18:00
2025/5/24（土） CLUB CITTA' OPEN 17:00 START 18:00

チケット代 \5,800(税込・ドリンク別)
チケット先行予約 : イープラス最速先行 2025/2/1(土)〜2/7(金)
一般発売 :2025/ 3/8(土) 10:00~
受付URL：https://eplus.jp/sf/sys/comingsoon.html
More info.：https://theravens.jp/