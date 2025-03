スイーツのプロ推薦！ 期間限定の新商品も!! サクとろ食感♡「フラン・パティシエ」のブームはまだまだ続く

スイーツコンシェルジュのはなともさんが、お店に行くと必ず注文してしまうスペシャリテとは? スイーツのプロが選ぶ! とっておきの一品をご紹介。

教えてくれる人

はなとも

日本スイーツ協会認定のスイーツコンシェルジュ。スイーツ専門のライターとしてさまざまなweb媒体で記事を連載中。著書「スイーツ男子はなともの I love パンケーキ」(KADOKAWA)、はなとも監修パンケーキミックス粉、その他、監修商品やコラボメニューなど多数。前職はお花屋さんという異例の経歴を持つ。

「パケモンテ」のフラン・パティシエ

渋谷区代々木にあるフラン・パティシエ専門店「PAQUET MONTÉ(パケモンテ)」。同店では、フランスの国民的おやつ「フラン」を独自にアレンジした、他にはない唯一無二の「フラン」を味わうことができます。数あるフランの中で特におすすめしたいのが定番の「バニラ」。今回は、僕が食べて感動した「パケモンテ」の絶品フランをご紹介します。

2024年に大流行! 日本初のフラン・パティシエ専門店

外観

「パケモンテ」は、小田急線・代々木八幡駅、千代田線・代々木公園駅からそれぞれ5分ほど。戸建てが立ち並ぶ閑静な住宅街の少し奥まった場所にあります。以前は普通の住宅だったそうですが、オーナーのアイディアのもとフルリノベーションし、隠れ家のような店舗にアレンジ。百貨店の催事でデビューした後、2024年2月に実店舗をオープンしました。

「パケモンテ」とはフランスの伝統的なラッピング法。その三角包みをイメージしたブランドデザイン

「フラン・パティシエ」とは、卵と牛乳などで作るフラン液をタルト生地に流し込んで焼き上げたもの。日本ではあまり馴染みがありませんが、フランスのベーカリーやパティスリーには必ず並んでいる国民的おやつです。同店ではそんな国民的おやつに独自のアレンジを加え「フラン・パティシエ」を製造し販売しています。

シャレた店内

2024年に爆発的にヒットしたフラン・パティシエですが、もともとの火付け役は「パケモンテ」。そんな同店の店内は、モダンな外観とは打って変わって、高級感と大人っぽさがあるシックな内装。1階はスタンディングのカウンター席とオープンキッチン。2階はゆっくり食事やデザートが楽しめる1室のみのプライベートルーム(予約制・室料60分2,000円)になっています。

筒形のパイ生地は同店のオリジナル

同店では「コントラスト」を商品コンセプトに、特殊技法を用いた多層からなる筒状のパイ生地にフラン液を流し込んで焼き上げ、パリサク、ぷるとろの2つの食感のコントラストを実現。パイ生地はバターで生地を包んでいく「逆折り込みパイ生地(フィユタージュ・アンヴェルセ)」という製法で作られています。アンヴェルセで作ることによって通常のパイ生地よりもバター層が多く、小麦粉のグルテンも弱くなるため浮きが高くなり、サクサクした軽やかな食感になるのだとか。この食感に仕上げるには、生地の仕込みだけでも4日間はかかるそうです。

オーブンで焼き上げる

そんなこだわりのパイ生地にフラン液を流し込んだら、240℃のオーブンでじっくりと焼き上げます。その後、オーブンの温度を170〜180℃に変更し、生地に焼き色が付いたら完成。2段階で焼き上げることによって、他にはないパリッとした歯触りの良い食感になるそうです。

パティシエの本田珠美さん

同店のフラン・パティシエを製造しているのは、パティシエの本田珠美さん。都内の有名パティスリーを経て、独立後はフリーランスで企業の商品開発を行っていましたが「プルミエメ」のオーナー・鈴江恵子さんと出会ったことで、パケモンテのシェフパティシエに就任します。本田さんの作るフラン・パティシエはどれも独創的で繊細なものばかり。五感に響くおいしさで何度でも食べたくなります。

今回はそんな同店こだわりのフラン・パティシエの中から、僕がおすすめしたい、とっておきの3品をご紹介します。

僕のスペシャリテ!!! 素材にとことんこだわったフラン・パティシエ「バニラ」

フラン・パティシエ「バニラ」900円

数あるフラン・パティシエの中で一番におすすめしたいのが「バニラ」900円。同店のシグネチャーとも言える定番のフラン・パティシエで、サクサクのパイ生地に長崎産の養鶏場直送の卵とバニラビーンズが香るフラン液を流し込んで焼き上げたこだわりの一品です。

パイ生地にはフラン液がたっぷり

食べて驚くのは、パイ生地のサクサク感。極薄のパイ生地が幾層にも重なっているため歯触りが良く、とても繊細な食感です。このパイ生地の食感を引き立てるのがこだわりのフラン液。ぷるんとしつつもとろけるような口どけで、サクサクとしたパイ生地と相性抜群です。卵の濃厚な味わいとバニラビーンズの豊かな香りが口の中を幸せにしてくれます。底にはゲランドの塩を利かせたブリゼ生地(サクサクとした軽やかな生地)を敷いているためほろっと軽く、ほどよい塩味がアクセントに。

お店に行く際には、ぜひ定番の「バニラ」からトライしてみてくださいね。

かわいらしい三角包みは手土産にもぴったり!

テイクアウトの場合は、店名の由来でもある三角のパッケージ「パケモンテ」で包んでくれます。フランス伝統の三角包みで、見た目がとってもキュート。フレーバーによってリボンの色が違うため、手土産にすれば喜ばれそうですね。

バニラといちごの最強コンビ! 期間限定「バニラフランブリュレ」

「バニラフランブリュレ/ミルクアイス&いちごソース」1,600円

定番のバニラにフランス産カソナード(サトウキビ100%のフランス生まれの砂糖)を振りかけてバーナーで炙り、北海道産のミルクジェラートと特製のいちごソース、さらにいちごのコンポートを合わせた一品です。

表面のパリッとした食感がたまらない

このフランの最大の特徴は、客の目の前でカソナードを炙ること。完成する様子を目の前で見られるのはうれしいですね。表面はカリッと香ばしく、濃厚なフラン液とも好相性。果肉感のあるいちごのコンポートと柚子の風味が利いた手作りの特製いちごソース、さらにコクのある爽やかなミルクジェラートがバニラフランのおいしさを引き立てます。

4月上旬ごろまでの期間限定販売なので、気になる人はお早めに!

冬の野菜! ちぢみほうれん草を使った食事系フラン

「ちぢみほうれん草フランブリュレ/ソーセージ&ポーチドエッグ」1,800円

なかなか珍しいちぢみほうれん草のフランの上に、無添加のソーセージとポーチドエッグをのせた食事系プレート。トップにはちぢみほうれん草のチップス、プレートには粒マスタードとレッドオニオンのピクルスを添えています。

鮮やかなグリーンが美しいちぢみほうれん草フラン

バニラフランブリュレと同様に、こちらも客の目の前で仕上げるタイプ。ポーチドエッグにのせたオランデーズソースをバーナーで炙ってくれます。ちぢみほうれん草の濃い旨みと甘みが濃厚なポーチドエッグとベストマッチ。オランデーズソースの酸味が全体のバランスを引き締めてくれます。無添加のソーセージもジューシーで食べ応え十分。粒マスタードを付けてもおいしいですよ。

こちらもちぢみほうれん草の時期限定、4月上旬ごろまでの販売なので、食べるなら今しかありません!

アップサイクルした焼き菓子にも注目

焼き菓子は食べ歩きにも◎

同店では、フードロス削減の取り組みとして、フラン・パティシエの品質を保つために生まれる余材をアップサイクルして作った焼き菓子を販売しています。焼き菓子は「パルミエパイ」1,100円、「チーズ クラッカー」1,100円、「米粉チョコサブレ(グルテンフリー)」1,100円の3種類のほかに「MIX」1,200円を用意。

フラン・パティシエとはまた違った味と魅力を楽しめる焼き菓子です。

全国のおいしい食材をさらに厳選してフラン・パティシエを作りたい

レシピ開発はかなり大変だったとのこと。本田さんはポジティブ思考で難題をクリアしてきた

「パケモンテは2月で1周年を迎えました。この1年を通していろんな食材を探して使いましたが、日本にはまだまだおいしいものがたくさんあります。フラン・パティシエに合う食材を見つけて、新鮮なものは新鮮なうちに処理する。そしてお客様に目と味で楽しんでもらえる商品をどんどん作っていきたいですね。1年目は土台作り、2年目はもっと花を咲かせます!」。最後にそう話してくれた本田さん。

こだわりの食材を使って唯一無二のフラン・パティシエを作る「パケモンテ」。今後も注目していきたいお店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆PAQUET MONTÉ住所 : 東京都渋谷区代々木5-38-13TEL : 不明の為情報お待ちしております

文:はなとも、食べログマガジン編集部 撮影:ジェイムス・オザワ

