¡ÖÌþ¤µ¤ì¤ë¡×ÀÐ³ÀÅç¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¡È³¤¤Î±ÇÁü¡É¤È¡ÈÇÈ¤Î²»¡É¤Ë¡Ö¿´¿È¤Î¾ô²½¤â¤µ¤ì¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö²»¤âåºÎï¤À¤±¤É²è¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡Ä¡×
¡¡ÀÐ³ÀÅç¤ÎÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¡È³¤¤Î±ÇÁü¡É¤È¡ÈÇÈ¤Î²»¡É¤Ë¡¢SNS¤Ç¤ÏÌþ¤·¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ëÀÄ¤¤³¤
¡¡ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤Ï¡¢²Æì¸©¡¦ÀÐ³ÀÅç¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£³¤Äì¤Ëº¹¤·¹þ¤àÍÛ¤Î¸÷¤È¡¢²º¤ä¤«¤ÊÇÈ¤Î²»¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ö¿´¤¬Èè¤ì¤¿¤È¤¤ÏÀÐ³ÀÅç¤ÎÇÈ¤Î²»¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»£±Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²Æì¤Ç¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëAtsushi¤µ¤ó¡£ÀÐ³ÀÅç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È·´ÖÅç¤äÇÈ¾È´ÖÅç¤Ê¤ÉÈþ¤·¤¤²Æì¤ÎÅç¡¹¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡ÖÌþ¤ä¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿´¿È¤Î¾ô²½¤â¤µ¤ì¤½¤¦¡Ä¡×¡Ö²»¤âåºÎï¤À¤±¤É²è¤¬åºÎï¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Åê¹Æ¤Ï17Ëü·ï°Ê¾å¡¢É½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡Ø½µ´©BUZZÆ°²è¡Ù¤è¤ê¡Ë