ラフィンノーズが、新作音源作品『BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE』を2025年3月21日にリリースすることを発表した。ドラムにトール(ex.ギターウルフ)とギターにセイジ(ex.THE COLTS)を迎えた新生ラフィンノーズから挨拶代わりの珠玉6曲が収録されている。また、愛が溢れるアルバム・タイトルナンバー「BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE」のPVも公開された。

ラフィンノーズは、3月15日より「発売記念ツアー」をスタートさせる。<リリース情報>ラフィンノーズ『BE FUN, BE FREE, LAUGHINNOSE』2025年3月21日発売レーベル:Letsrock品番:Letsrock CD20価格:2000円(税込)=収録曲=1. Be Fun, Be Free, LaughinNose2. パリジェンヌ3. Oh, Jesus !4. 1,2,3,4,Gain A Gain5. FallinFallin Into Your Heart6. おはよう<ライブ情報>「発売記念ツアー」3月15日(土)宇都宮ヘブンズロック3月16日(日)藤枝KOKOPELLI3月20日(木祝)千葉ルック3月23日(日)京都音まかす3月29日(土)札幌ピグスティー3月30日(日)函館ARARA4月5日(土)青森クォーター4月6日(日)秋田スウィンドル4月12日(土)富山ソウルパワー4月13日(日)岐阜 柳ヶ瀬アンツ4月19日(土)高知X-pt4月20日(日)岡山デスペラード5月10日(土)福岡graf5月11日(日)山口宇部BIG HIP→(前売り予約のみ)5月17日(土)仙台フライングサン5月18日(日)つくばパークダイナー5月24日(土)大阪KINGCOBRA5月25日(日)名古屋ハックフィン6月1日(日)渋谷クアトロ6月6日(金)沖縄 Output6月7日(土)宮古島GOOD LUCK!チケット(送料無料) https://letsrock.shop