JENNIEが、ソロ・デビュー・アルバム『ルビー』より「ライク・ジェニー」のミュージック・ビデオを公開した。待望のソロ・デビュー作となる『ルビー』には、ドーチー(「エクストラエル」)、デュア・リパ(「ハンドルバーズ」)、チャイルディッシュ・ガンビーノ&カリ・ウチス(「ダム・ライト」)、ドミニク・ファイク(「ラヴ・ハングオーバー」)、FKJ(「ジェーン・ウィズ・FKJ」)などマルチ・ジャンルの豪華アーティスト参加曲に加え、エネルギッシュなビートをそのまま表現したパワフルなコレオグラフィーが印象的な最新ミュージック・ビデオが解禁されたばかりの「ライク・ジェニー」など全15曲を収録。

今作についてJENNIEは「このアルバムは、私自身の声とビジョンを通して、ソロアーティストとしての私の物語を語る、とても意味のある作品です。シェイクスピアの戯曲『お気に召すまま』にインスパイアされ、「誕生」「愛」「信念」「頂点」というテーマを表現しています。劇場の幕が開く瞬間は、私の音楽キャリアにおける新たな章の始まりを象徴しています。このアルバムの制作は、アーティストとして成長し、自分の本当の声を見つける貴重な過程でした」と語っており、JENNIE自身にとっても特別な作品であることが伺える。なお、デジタル・アルバムではゲスト参加アーティストの歌唱パートを収録した音源を楽しめる一方で、日本盤を含む全CDパッケージ商品の音源ではJENNIEのみの歌唱音源が収録されており、デジタル・アルバムとCDアルバムで異なるヴァージョンを楽しむことができる内容となっている。アルバム『ルビー』のリリースを記念し、デジタルキャンペーンもスタート。キャンペーン期間中にアルバム『ルビー』を対象サービスでダウンロードするか、対象ストリーミングサービスでライブラリ追加頂けた人の中から抽選で豪華グッズがプレゼントされる。さらに、抽選で100名にJENNIE『ルビー』オリジナル・ミュージック・キーホルダーがプレゼントされる『ルビー』日本盤CD購入者応募キャンペーンも10日間限定でスタートしている。また、3月19日(水)には『ルビー』のリリースを記念したスペシャル・ポップアップCDショップが期間限定で都内某所にて開催されることも決定となった(詳細は後日発表予定)。今年4月にアメリカで開催される<コーチェラ・フェスティバル>に初めてソロ出演をすることが決まっており、世界中のファンからの期待が一層高まっている中、遂に世界が待ちわびたソロ・デビュー作をリリースしたJENNIE。音楽にとどまらず、ファッション界でも数々のトップ・ブランドのアンバサダーを務め、独自のスタイルとカリスマ性でグローバル・アイコンとしての地位を確固たるものとし、圧倒的な影響力を持ち続ける彼女のデビュー作含め今後の活躍にも注目が集まる。<リリース情報>JENNIEソロ・デビュー・アルバム『Ruby | ルビー』発売中=収録曲=1. JANE with FKJ / ジェーン・ウィズ・FKJ2. start a war / スタート・ア・ウォー3. Handlebars / ハンドルバーズ4. Mantra / マントラ5. like JENNIE / ライク・ジェニー6. Seoul City / ソウル・シティー7. ExtraL / エクストラエル8. with the IE (way up) / ウィズ・ザ IE (ウェイ・アップ)9. ZEN / ゼン10. Damn Right / ダム・ライト11. Love Hangover / ラヴ・ハングオーバー12. Filter / フィルター13. F.T.S. / F.T.S.14. Starlight / スターライト15. Twin / トゥインソロ・デビュー・アルバム『ルビー』楽曲再生/購入:デジタルキャンペーン・ページ詳細ページはこちら:https://www.sonymusic.co.jp/artist/JENNIE/info/571784日本盤CD購入者応募キャンペーン詳細ページはこちら:https://www.sonymusic.co.jp/artist/JENNIE/info/571833ソニー・ミュージックによるJENNIE日本公式サイトhttps://www.sonymusic.co.jp/artist/JENNIE/