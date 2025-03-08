ÀÐÀî¸©Æâ¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¡¡¶âÂô»Ô¤ÎÄ¹Ä®Éð²È²°ÉßÀ×¤Ç¡Ö¤³¤â¡×¼è¤ê³°¤·ºî¶È
¶âÂô»Ô¤ÎÄ¹Ä®Éð²È²°ÉßÀ×¤ÇÅß¤Î¤¢¤¤¤ÀÀã¤Ê¤É¤«¤éÅÚÊ½¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤³¤â¡×¤ò¼è¤ê³°¤¹ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ï¾å¶õ¤Ë´¨µ¤¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç¡¢8ÆüÄ«¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÎØÅç»Ô»°°æ¤ÇÉ¹ÅÀ²¼3.9¡î¡¢¶âÂô¤ÇÉ¹ÅÀ²¼0.5¡î ¤Ê¤É³ÆÃÏ¤Ç¿¿ÅßÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÄ¹Ä®Éð²È²°ÉßÀ×¤Ç¤ÏÀã¤ÇÅÚÊ½¤¬½ý¤à¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¤³¤â¡×¤ò³°¤¹ºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤â¤Ï¤ª¤è¤½50¸®¤ÎÅÚÊ½¡¢Áí±äÄ¹1¥¥íÍ¾¤ê¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æºî¶È¤Ï9Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¤Ç¤Ï¤³¤È¤·ÂçÀã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤³¤â¤ËÌÜÎ©¤Ã¤¿½ý¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ½¤Íý¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¼¡¤ÎÅß¤âÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£