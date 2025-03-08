Daiichi-TV(ÀÅ²¬Âè°ì¥Æ¥ì¥Ó)

¼Ì¿¿³ÈÂç

Á´¹ñ¤Î¾Æ¤­°òÀìÌçÅ¹¤ä¤ª¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¿Íµ¤Å¹¤¬½¸¤Þ¤ë¡Ö¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹¡×¤¬7Æü¤«¤éÀÅ²¬»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÅ²¬»Ô½Ù²Ï¶è¤Î¥°¥é¥ó¥·¥Ã¥×¹­¾ì¤Ç7Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹¡×¤Ë¤Ï¡¢14ÅÔÉÜ¸©¤Î¡Ö¾Æ¤­¤¤¤â¡×¤ä¡Ö¤ª¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤ÎÀìÌçÅ¹22Å¹ÊÞ¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÆÃÄ§¤¢¤ë¾Æ¤­¤¤¤â¤ä¡¢
¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¡Ö¤ª¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¡×¤¬½¸¤Þ¤ê
Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï¡¢¤ª¹¥¤ß¤òÌ£¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤Ï¡¢6¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃÏ¸µÆÃ»ºÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥ë¥á¤ä¥Ðー¥Ù¥­¥åーÂÎ¸³¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹

¡Ö¤ª¤¤¤â¥Õ¥§¥¹¡×¤Ï9Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£