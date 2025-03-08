²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¡¡Æ£°æ¼·´§¡¢4Ï¢ÇÆ¤Þ¤Ç¤¢¤È1¾¡
¾´ýÈ¬Âç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î°ì¤Ä¡¢²¦¾Àï¤Î¼·ÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤¬8Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ï²¦¾Àï4Ï¢ÇÆ¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È1¾¡¤È²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¦¾Àï¤ÎÂè5¶É¤Ïºë¶Ì¸©¿¼Ã«»Ô¤Îµì½ÂÂôÅ¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¦¾¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤Ï¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤òÁê¼ê¤Ë²¦¾Àï4Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç3¾¡1ÇÔ¤È¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¶ÉÁ°¡¢Æ£°æ¼·´§¤Ï¡Ö2Æü´Ö¡¢½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ÎÉ¤¤ÆâÍÆ¤Î¾´ý¤¬»Ø¤»¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íè·î¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤ëÌ¾¿ÍÀï¤Ç¤â¡¢Æ£°æ¼·´§¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡ÖÆ£°æ¼·´§¤È¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¾´ý¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡ÇÔ¤Ï9Æü¤Î¸á¸å¡¢·è¤Þ¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£