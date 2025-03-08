ÀÄÜ¥Æùå¯¤Î¥¿¥±¥Î¥³¢ª¤¢¤ÎÌîºÚ¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¡ª¡¡¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡õ¥Û¥¯¥Û¥¯¿©´¶¥Þ¥·¥Þ¥·¡ÚJAÁ´ÇÀ¥ì¥·¥Ô¡Û
¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ä¥¿¥±¥Î¥³¡¢µíÆù¤òßÖ¤á¤Æºî¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¡ÖÀÄÜ¥Æùå¯¡×¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¿¥±¥Î¥³¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤¢¤ëÌîºÚ¤òÆþ¤ì¤Æºî¤Ã¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£JAÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¤Î¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@zennoh_food¡Ë¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀÄÜ¥Æùå¯¤Ïä£¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹
¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡×¤ÎÀÄÜ¥Æùå¯¤Ï¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡õ¥Û¥¯¥Û¥¯¿©´¶¤Ë
¤Ê¤ó¤È¡¢¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡×¤Çºî¤ì¤Ð¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¡õ¥Û¥¯¥Û¥¯¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ò¡ÖÌý¤òÆþ¤ì¤¿Åò¤Ç¤æ¤¬¤¤¤Æ¤ª¤¯¡×¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤ÎßÖ¤áÌý¤ÇºÑ¤ß¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¥à¥é¤Ê¤¯ßÖ¤á¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥¯¥¤¥ó¤ä¿·¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Çºî¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Î¤³¤È¡£
¢¦ºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦µí¤â¤âÆù¡Ê¾ÆÆùÍÑ¡Ë¡Ä160g
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÄÃæ2¸Ä¡Ê250g¡Ë
¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ä3¸Ä
¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä1ÊÒ
¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡ÄÅ¬ÎÌ
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
A ¼ò¡¢¤·¤ç¤¦Ìý¡¢ÊÒ·ªÊ´¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¡Ä¾®¤µ¤¸1
A ¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¾¯¡¹¡¡
B ¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
B ¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡ÄÂç¤µ¤¸1¼å
B ¤·¤ç¤¦Ìý¡Ä¾®¤µ¤¸1
B ·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¢¦ºî¤êÊý¡ÊÄ´Íý»þ´Ö¡§Ìó25Ê¬¡Ë
¡ºàÎÁ¤Î²¼½èÍý¤ò¤¹¤ë¡£
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡ÄÈé¤ò¤à¤¤¤Æ5mmÉý¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿å¤Ë¤µ¤é¤¹¡£
¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ä½ÄÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤Ã¤Æ¼ï¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢Æ±ÍÍ¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¡Ä¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¦µíÆù¡Ä5mmÉý¤ÎºÙÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢A¤ò¤â¤ß¹þ¤ß²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¡£
¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë2cm¤Û¤ÉÅò¤òÊ¨¤«¤·¡¢±ö¾®¤µ¤¸1/2¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
£¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ò20ÉÃ¤Û¤Éè§¤Ç¤ÆÆ©ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ø¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤Èº®¤¼¤·¡¢¥¶¥ë¤Ë¤¢¤²¤ë¡ÊÅò¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡Ë¡£
¤Æ±¤¸¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥µ¥é¥ÀÌýÂç¤µ¤¸1/2¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ¶¯²Ð¤ÇßÖ¤á¡¢¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤éÆ¦ÈÄ¾ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤Ò¤ÈßÖ¤á¤·¡¢¤â¤ß¹þ¤ó¤ÀµíÆù¤òÆþ¤ì¤ë¡£
¥¤Û¤°¤·¤Ê¤¬¤éßÖ¤á¡¢8³äÄøÅÙ²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é£¤ò²Ã¤¨¤Æ·Ú¤¯ßÖ¤á¡¢B¤ò½ç¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¦Ä´Ì£ÎÁ¤¬Á´ÂÎ¤Ë²ó¤Ã¤¿¤é¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¼þ°Ï¤«¤é²ó¤·Æþ¤ì¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼¡½÷¤¬¥¿¥±¥Î¥³¿©¤Ù¤Ê¤¤¤«¤é¡¢º£ÅÙºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡Ö¥¿¥ìÍí¤ó¤Ç¤á¤Ã¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö²¿¤è¤ê¥¿¥±¥Î¥³¤è¤ê°Â¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¥¿¥±¥Î¥³¤ÏÌµ¤¯¤Æ¤â¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡ª¡×¤È¡¢¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤ä»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦½ÐÅµ
¡¦JAÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¡¡¸ø¼°X¡¿ÀÄÜ¥Æùå¯¤Ïä£¥Ô¡¼¥Þ¥óµíÆù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤Éä£¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹
¡¦JAÁ´ÇÀ¹ÊóÉô¡¡¸ø¼°¡ÖApron¡×¡¿¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Î¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹