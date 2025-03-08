¥Ï¥ê¥¢ー¤äRAV4¤òÀ½Â¤¡Ä¥È¥è¥¿¤¬·ÏÎó¥áー¥«ー¤Ç¤ÎÇúÈ¯»ö¸Î¼õ¤±°ìÉô¤Ç²ÔÆ¯Ää»ß¤Ø 10Æü¤«¤é¹â²¬¹©¾ì1¥é¥¤¥óÅù
¡¡°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î¥È¥è¥¿·ÏÎó¤ÎÉôÉÊ¥áー¥«ー¡ÖÃæ±ûÈ¯Ûê¡×¤Ç3¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿ÇúÈ¯»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ï3·î10ÆüÄ«¤«¤é¡¢°ìÉô¹©¾ì¤Î²ÔÆ¯¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÅÄ»Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÍÑ¤Ð¤ÍÀ½Â¤Âç¼ê¡ÖÃæ±ûÈ¯Ûê¡×¤ÎÆ£²¬¹©¾ì¤Ç6Æü¡¢½¸¿Ðµ¡¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢40ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¡¢ÃËÀ2¿Í¤¬·Ú¤¤¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤ò¼õ¤±¤Æ¥È¥è¥¿¤Ï7Æü¡¢ËÅÄ»Ô¤Î¹â²¬¹©¾ì¤Î1¥é¥¤¥ó¤È¡¢ÂçÉÜ»Ô¤Ë¤¢¤ëËÅÄ¼«Æ°¿¥µ¡¤ÎÄ¹Áð¹©¾ì¤Î2¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢10ÆüÄ«¤«¤é¤Î²ÔÆ¯¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¹©¾ì¤Ç¤Ï¿Íµ¤SUV¤Î¡Ö¥Ï¥ê¥¢ー¡×¤ä¡ÖRAV4¡×¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¤Ï¡Ö¸½ÃÊ³¬¤ÇÀ½Â¤Âæ¿ô¤Î±Æ¶Á¤Ï¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï10ÆüÍ¼Êý°Ê¹ß¤Î²ÔÆ¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÆü¤ÎÃë¤´¤í¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£