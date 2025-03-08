70ÂåÉ×ÉØÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢50ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òÂáÊá¡¡µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è
º£·î¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤ÇÉ×ÉØ¤¬¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¸ø³«¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿50ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢½»µï¡¦¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎËÌÊ÷¶µÃËÍÆµ¿¼Ô¤Ç¤¹¡£
ËÌÊ÷ÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î4Æü¡¢µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç70Âå¤ÎÎ¾¿Æ¤Î´é¤ä¼ê¤Ê¤É¤ò¿ÏÊª¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¡¢»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¿Æ2¿Í¤Ï¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾ò¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï7Æü¡¢ËÌÊ÷ÍÆµ¿¼Ô¤ò»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¸ø³«¼êÇÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8Æü¤ËÂçºåÉÜÌç¿¿»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤ÇÈ¯¸«¤·¡¢ÂáÊá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ËÌÊ÷ÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡ÖÉã¤ÈÊì¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¶¡½Ò¤·¡¢Ç§ÈÝ¤òÎ±ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»ö·ïÄ¾¸å¡¢¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿Éã¿ÆÌ¾µÁ¤Î¼Ö¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤âµ¯¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏËÌÊ÷ÍÆµ¿¼Ô¤¬Êü²Ð¤·¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£