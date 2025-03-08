¡Ö½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î²¿¤«¤òºñ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡×¡È½Å¤¿¤¤ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¡É¤À¤Ã¤¿½÷À¡Ê24¡Ë¤¬¥Á¥§¥¤ò²¿½½Ëç¤âÇã¤¤¤Ê¤¬¤é¡Öºá°´¶¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³
¡¡ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤±¤Ê¤·¤Î·î10Ëü±ß¤ò¤Ä¤®¹þ¤à¥ª¥¿¥¯¤À¤Ã¤¿10Âå¤Î»þ´ü¤ò·Ð¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿½ÐÁë¤Ê¤â¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ëÊØ½êÈÓ¤Ç¡¢ÏÂ¼°¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿É¤¤¹â¹»»þÂå¤ò¸ì¤ë½ÐÁë¤Ê¤â¤µ¤ó
¡¡2023Ç¯3·î21Æü¤Ë½êÂ°¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Ý¥¨¥È¥ê¡¼¥×¡×¤Î²ò»¶¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°½ªÎ»¸å¡¢´Ý2Ç¯¤«¤±¤Æ½ñ¤¤¤¿note¤Î¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ª¥¿¥¯¤Ï¤·¤ç¤»¤ó¤ª¶â¤Ç·Ò¤¬¤ì¤¿´Ø·¸¤Ê¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦¶È³¦¤Î¡È¶¸µ¤¡É¤Î¼ÂÂÖ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ò¶Ã¤«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í§Ã£¤¬¤¤¤Ê¤¯¤ÆÏÂ¼°¥È¥¤¥ì¤ÇÎ©¤Ã¤ÆÃë¿©¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¹â¹»»þÂå¡¢¥ª¥¿¥¯¤ÈÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ê§¤¦¡ÖÂÐ²Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¼¤á¤ë¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê»þ¤«¡Ä¡Ä¡£¡Ö¿ä¤¹Â¦¡×¤È¡Ö¿ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤ÎÎ¾Êý¤òÃÎ¤ë½ÐÁë¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÁë¤Ê¤â¤µ¤ó¡¡©Ê¸éº½Õ½©¡¡»£±Æ¡¦ÎëÌÚ¼·³¨
¡Ö»ä¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÊØ½êÈÓ¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½½ÐÁë¤µ¤ó¤Ï²¿ºÐ¤¯¤é¤¤¤«¤éÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÁë¡¡¤â¤È¤â¤È80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢½÷À¤ÎÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ´¤ìÌÜÀþ¤Ç¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¼«Ê¬¤òÅê±Æ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«¸ÊÅê±Æ¤Ç¤¹¤«¡©
½ÐÁë¡¡»ä¡¢¹â¹»»þÂå¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÊØ½êÈÓ¤Ç¡¢¥È¥¤¥ì¤Ç¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢Í§¤À¤Á¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶µ¼¼¤Ë¤¤¤ë¤ÈÌÜ¤ÎÁ°¤Ç°¸ý¤ò¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¤¢¤Þ¤ê´ó¤êÉÕ¤«¤Ê¤¤µì¹»¼Ë¤Î¥È¥¤¥ì¤ËäÆ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÏÏÂ¼°¥È¥¤¥ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Î©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¿É¤¤¹â¹»À¸³è¤Ç¤¹¤Í¡£
½ÐÁë¡¡»ä¤Ï¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥Ý¥³¥Ý¥³¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¡È¿ä¤·¡É¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤Î¿ä¤·¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ë¾å¼ê¤¯¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êÍî¤Á¹þ¤ß¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê»Ò¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤È¡¢²¿¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¸À¤¤ÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¶«¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡È¿ä¤·¡É¤Ï¸÷¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
½ÐÁë¡¡Åìµþ¤Î¹â¹»¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ì¤Ð¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤¬¸·¤·¤¯¤Æ¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¹â¹»3Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥Ý¥³¥Ý¥³¡×¤¬²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ò»¶¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ï¿Æ¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ½ÂÃ«¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¾®¸¯¤¤¤ò°®¤ê¤·¤á¤Æ¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¡È¿ä¤·¡É¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡£
½ÐÁë¡¡Ìç¸Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤ÏÄ°¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¬ÌÜ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ä¤·¥°¥ë¡¼¥×¤Î²ò»¶¸å¤Ï¡©
½ÐÁë¡¡¹â¹»À¸¤Îº¢¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤É¤â¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤¤¤¦2¿ÍÁÈ¤ò¿ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ËÄÌ¤¤¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¤¦¤Þ¤¯ºî¤ì¤Ê¤¤¡ØÊÉ¡Ù¤ò»ý¤ÄÀ¸¤¤Ë¤¯¤¤»Ò¤É¤â¤Î¿´¤Î¶«¤Ó¤ò²Î¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤â¤¤¤Ä¤âÂç¤¤Ê´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£
¡½¡½½½»ú²Í¤òÇØÉé¤¦¥¥ê¥¹¥È¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
½ÐÁë¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°é¤Ã¤¿²È¤¬¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¤Î²È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ä¤¤¤½¤¦¤¤¤¦Ï¢ÁÛ¤Ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢½ÂÃ«±Ø¤«¤éÆ»¸¼ºä¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Þ¤Ç°áÁõ¤ä¾®Æ»¶ñ¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¡¼¥±¡¼¥¹¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÐ¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¡¢¤¢¤Îºä¤ò¡Ö¥´¥ë¥´¥À¤ÎµÖ¡×¤Ã¤Æ¸Æ¤Ö±¿±Ä¤Î¿Í¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡Ö·î¤Ë10²óÄÌ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë10Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡½¡½Âç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÄÌ¤¨¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¶â¤â»È¤¦¤è¤¦¤Ë¡©
½ÐÁë¡¡¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¤ªµëÎÁ¤òÁ´Éô»È¤¦¤¯¤é¤¤¡¢·î¤Ë¿ôËü±ß¤Ï»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ê¥¢¥ë¤Ê³Û¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÆâÌõ¤Ï¡©
½ÐÁë¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Î¤³¤É¤â¤Á¤ã¤ó¡×¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¤¬¤À¤¤¤¿¤¤3000±ß¤Ç¡¢¥É¥ê¥ó¥¯Âå600±ß¡£¥é¥¤¥Ö¸å¤Î¡ÖÆÃÅµ²ñ¡×¤Ç¤Î¥Á¥§¥¤Ï1Ëç1500±ß¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤â3¡¢4Ëç¤Ï»£¤ë¤Î¤Ç1²ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ç1Ëü±ß¤¯¤é¤¤¤Ï»È¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£·î¤Ë10²óÄÌ¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë10Ëü±ß¤°¤é¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡£
½ÐÁë¡¡¤½¤ì¤ÈÊÌ¤Ë¡¢·î¤Ë1²ó¤Ï¡ÖÄÌÈÎ¥Á¥§¥¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö°áÁõ¤È°ã¤¦ÆÃÊÌ¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¶Å¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î1Ëç¤òÇã¤¨¤¿¿Í¤Ë¤ª¤Þ¤±¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¡ÈÀÑ¤à¡É¡ÊÊ£¿ôÇã¤¤¡Ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÃÏÊý¸ø±é¤¬¤¢¤ì¤Ð±óÀ¬Èñ¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÈñÍÑ¤Ï¤É¤¦¹©ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
½ÐÁë¡¡Âç³Ø¤Ï¼Â²È¤«¤éÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÀ¸³èÈñ¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ä¥³¥ó¥«¥Õ¥§¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤½¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÂå¤òÁ´Éô»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´¶¤¸¤¿²ÁÃÍ¤ò¤ª¶â¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á
¡½¡½¤Ê¤¼¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¥Á¥§¥¤òÇã¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÁë¡¡ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢²¿½½Ëç¤âÇã¤¦É¬Í×¤ÏÁ´Á³¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£»ä¤Ï¤½¤Î»Ò¤Î²Î¤Ëµß¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¶Ê¤òÄ°¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï²ñÏÃ¤â¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç10Ê¬¤È¤«°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤âµÕ¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ç¤âÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡©
½ÐÁë¡¡¡Ö¤½¤Î»Ò¤Î²Î¤òÊ¹¤Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤ª¶â¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½ã¿è¤Ë¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¹Ô¤¯¡×¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î²ÁÃÍ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤ª¶â¤Ç¼¨¤µ¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¿´¶ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡£
¡Ö¼ã¤¤½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î²¿¤«¤òºñ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÁë¡¡ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½÷¤Î»Ò¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¼ã¤¯¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤«¤Ê¤êÇ¯¾å¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Î²¿¤«¤òºñ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×´¶³Ð¤¬¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÐÁë¤µ¤ó¤¬¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é²¿¤«¤òºñ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½ÐÁë¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥×¥ì¤ò¤·¤¿¥Á¥§¥¤òÇä¤Ã¤¿¤ê¡¢ÇÛ¿®¤òÌëÃæ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö°Ê³°¤Î³èÆ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òµá¤á¤¿¤êÂÐ²Á¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ûÍ×¤Ï¤³¤ì¤À¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ëºá°´¶¤¬¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬Ç¯²¼¤ÎÍÄ¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤»¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ç¯¾å¤Ð¤«¤ê¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¡ÖÍÄ¤¤½÷¤Î»Ò¤ò¾ÃÈñ¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Àþ°ú¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½ÐÁë¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
½ÐÁë¡¡»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê»×¤¤¤Ä¤á¤¿½Å¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¤ÎÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ä³Ú¤È¤·¤Æ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤òËä¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ë»þ¤À¤±¤¬¡ÖÀ¸¤¤Æ¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ò¡Ö¿ä¤¹Â¦¡×¤«¤é¡Ö¿ä¤µ¤ì¤ëÂ¦¡×¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¸µÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë½÷À¡Ê24¡Ë¤¬ÄË´¶¤·¤¿¡¢Î¾¼Ô¤¬Ê§¤¦¡ÈÂç¤¤¹¤®¤ëÂÐ²Á¡É¡Ö¥ª¥¿¥¯¤Ï4600±ß¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡Ä¡×¡Ó¤ØÂ³¤¯
¡Ê²Ã»³ Îµ»Ê¡Ë