¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ö²¶¡¢¤À¤ó¤À¤óÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¡× ¤µ¤ï¤«¤ßÅê¿®¼ÒÄ¹¤È¤ÎµÄÏÀ¤Ç¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×
¡¡¡È¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼Á´°÷¤¬·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¡É¤È¤¤¤¦¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡¢ABEMA¡ØFor JAPAN #45¡Ù¤¬3·î7Æü¤ËÇÛ¿®¡£ÆüËÜ¤Î¡ÈÀäË¾¤È´õË¾¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢MC¤Î¸Å´Ü°ËÃÎÏº¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡ÖÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¾ìÌÌ
¡¡¤µ¤ï¤«¤ßÅê¿®³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Îß·¾åÎ¶»á¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤âÅê»ñ¤Ã¤Æ¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç2¤Ä¤Î¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¤Î¤Ï»ñ»º¡¢¤â¤¦1¤Ä¤ÏÌ¤Íè¡£»ñ»º¤Ï¡¢NISA¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Åê»ñ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤¤¤³¤È¤À¤¬¡¢¤ª¶â¤ÎÂçÈ¾¤¬¥¢¥á¥ê¥«³ô¤Ë¹Ô¤¯¡£¤½¤ì¤¬±ß°Â¤ò¤â¤¿¤é¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¤ä¿©ÎÁÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢À¸³è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÇÅ¬¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Á´ÂÎ¤Ç¸«¤ë¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹çÀ®¤Î¸íÉµ¤À¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸Å´Ü¤¬¡ÖS¡õP500¤Ï¤¤¤¤¤È¤«¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¥¢¥á¥ê¥«¤ß¤¿¤¤¤Ê¿ä¾©¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤¢¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤À¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ß·¾å»á¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë¥¢¥á¥ê¥«³ô¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»ñ»º¤Å¤¯¤ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï½çÄ´¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È²óÅú¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¸Å´Ü¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦°ã¤¦¤È¡©¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö²¶¡¢¤À¤ó¤À¤óÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÂ¥¤¹¡£
¡¡ß·¾å»á¤Ï¡Ö¤â¤¦1¤Ä¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢»ñ»º¡¢»ñ»º¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤ÎÊë¤é¤·¤µ¤¬¥¹¥Ý¥Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²¾¤Ë¥¢¥á¥ê¥«³ô¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÆüËÜ¿Í¤¬Åê»ñ¤·¤Æ¤ª¶â¡¦ºâ»º¤¬¤Ç¤¤Æ¤â¡¢ÆüËÜ¤Î·ÐºÑ¤Ï¥¹¥«¥¹¥«¡£²æ¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Î¶â¤Ê¤Î¤«¡£»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐË¤«¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ç¤¢¤ëÌ¤Íè¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¼«¸ÊÅê»ñ¤Ï¡È¾Íè¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤«¤éº£´èÄ¥¤ë¡¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡È¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¤¤¡É¡È¤³¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¡É¤«¤éÀè¹ÔÅê»ñ¤ò¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤Ï¤ä¤Ï¤êÌ¤Íè¤òºî¤ì¤ë¡£Ì¤Íè¤òºî¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¡È¤´¶ìÏ«¤µ¤ó¡É¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ª¶â¤¬Åê»ñ¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡¢½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ª¶â¡¢¤ª¶â¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£º£¤Ï°Õ»×¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Åê»ñ²È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤òÊÑ¤¨¤¿¤éÆüËÜ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£