¸µ¥É·³¤Îµå±ãÁª¼ê¤¬Êä¶¯¤ËÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÅÁã¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤òÈãÈ½¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ¹çÍý¡×
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤Çµå±ã½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ë¥«¥Ö¥¹¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£´£°¡Ë¤¬Á°½êÂ°¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤òÌÔÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼ÄÌ»»£±£¹£¸ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥¿¡¼¥Ê¡¼¤ÏÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Ç¡Ö¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÏÌîµå³¦ºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¿Ø¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Èà¤é¤¬£±»î¹çº¹¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÆ¨¤·¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ëÂÇ¼Ô¤ò£±¡¢£²¿ÍÄÉ²Ã¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ¹çÍý¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡£²£°£²£²Ç¯¤Þ¤Ç¤Î£¸Ç¯´Ö¤ò¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃæ¿´Áª¼ê¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢ºòµ¨ÅÓÃæ¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤«¤é¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ë°ÜÀÒ¡£¥ª¥Õ¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤ê·ÀÌó±äÄ¹¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤È£±Ç¯Áí³Û£¶£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£¸²¯£¸£¸£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢»ä¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ËÌá¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤·»ä¤¬Èà¤é¤¬Ìá¤·¤¿Í£°ì¤ÎÁª¼ê¡ÊÌî¼ê¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÆ±¤¸¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ìÂÎ²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡©¡¡ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¥Þ·³¤Î¾Ã¶ËÅª¤Ê»ÑÀª¤Ë¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤¬¼Â¹Ô¤¹¤ë¤Î¤ËºÇ¹â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢Èà¤é¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Æ¤âº®Íð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÆ°¤¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë²¿ÅÙ¤âµåÃÄ¤Ë¸À¤Ã¤¿¤ó¤À¡¢·¯¤¿¤Á¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ï¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¤À¡×¤È¥¿¡¼¥Ê¡¼¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÌîµå»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê£µ¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¸Ø¤ë¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥®¥ë¥Ð¡¼¥È¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥«¡¼¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥ß¥é¡¼¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥«¥¹¥Æ¥£¡¼¥è¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¦¡¼¤Î£µËç´ÇÈÄ¤ò¤Û¤á¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ÏÌî¼êÊä¶¯¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ°¤«¤º¡£¡ÖµåÃÄ¤ÎÎò»Ë¾å¡¢º£Ç¯¤Û¤ÉÂÇ¼Ô¤ò£²¿Í²Ã¤¨¤Æ¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤ë¤Î¤ËÀä¹¥¤Î»þ´ü¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤À¤¬¡¢Èà¤é¤Ï¤½¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¡£¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÏÀäÂÐ¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÈà¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡©¡¡¾éÃÌ¤Ç¤·¤ç¡©¡×¡Ê¥¿¡¼¥Ê¡¼¡Ë
¡¡¹¶·âÎÏ¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¥ª¥Õ¡¢»Ô¾ì¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡¢¥Ô¡¼¥È¡¦¥¢¥í¥ó¥½¤ÎÃ¯¤Ë¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ë¡ÖÉÔ¹çÍý¡×¤À¡£¤â¤Á¤í¤óºâÀ¯Åª¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤ê¥Þ¥Í¡¼¥²¡¼¥à¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¶¯ÎÏÀèÈ¯¿Ø¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤¬¼é¤ê¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£