ÃÏ²¼Å´ÆüÈæÃ«ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î¤«¤é25Ç¯¡ÄÅìµþ¥á¥È¥í¼ÒÄ¹¤é¤¬¸½¾ì¤Î°ÖÎîÈê¤Ë¸¥²Ö¤·ÌÛÅøÊû¤²¤ë¡¡Ìó7³ä¤ÎÅìµþ¥á¥È¥í¼Ò°÷¤¬»ö¸Î¸åÆþ¼Ò
2000Ç¯¤ËÃÏ²¼Å´ÆüÈæÃ«Àþ¤¬Ã¦Àþ¤·¾èµÒ5¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é25Ç¯¤È¤Ê¤ë8Æü¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Î¼ÒÄ¹¤é¤¬¸½¾ì¤Î°ÖÎîÈê¤Ë¸¥²Ö¤·ÌÛ¤È¤¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2000Ç¯3·î8Æü¡¢ÆüÈæÃ«Àþ¤Î²¼¤êÅÅ¼Ö¤¬ÃæÌÜ¹õ±Ø¶á¤¯¤ÎµÞ¥«¡¼¥Ö¤Ç¡¢8Î¾ÌÜ¤¬Ã¦Àþ¤·¤Æ¾å¤êÅÅ¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¾èµÒ5¿Í¤¬»àË´¡¢64¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8ÆüÄ«¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¤¿Åìµþ¥á¥È¥í¤Î»³Â¼ÌÀµÁ¼ÒÄ¹¤é¤Ï¡¢»ö¸Î¤¬È¯À¸¤·¤¿»þ¹ï¤Ë°ÖÎîÈê¤Ë¸¥²Ö¤·¤ÆÌÛ¤È¤¦¤·¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¡¦»³Â¼ÌÀµÁ¼ÒÄ¹¡§
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¸Î¤òÆóÅÙ¤Èµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¡¢°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ËºÇÍ¥Àè¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
Åìµþ¥á¥È¥í¤Ï¡¢Á´¼Ò°÷¤Î¤¦¤ÁÌó7³ä¤¬»ö¸Î¸å¤ËÆþ¼Ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ö¸Î¤ò¶µ·±¤È¤·¤¿¸¦½¤¤Ê¤É¤Ç°ÂÁ´À¤Î¸þ¾å¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£